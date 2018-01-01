أمير الكويت يهنئ الرئيس الفرنسي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة كأس العالم لعام 2018، التي أقيمت في روسيا.



وأشاد أمير الكويت -خلال برقية التهنئة- بالأداء الرفيع والمميز الذي قدمه المنتخب الفرنسي طوال منافسات هذه البطولة العالمية، والذي أهله للفوز بكأس البطولة، وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها جميع منتخبات الدول المشاركة.



كما ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المضيفة روسيا، والاستعدادات التي قامت بها، والإمكانات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة، ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، أعربا خلالهما عن خالص تهانيهما بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم.