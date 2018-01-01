أمين عام "النواب" يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره العراقي لتبادل الخبرات

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بمكتبه اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس النواب العراقي صلاح الدين أحمد عبدالعزيز.



ووقع الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين مع نظيره العراقي - خلال لقائهما بمقر المجلس - بروتوكول تعاون مشترك بين أمانتي مجلسي النواب المصري والعراقي، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز القدرات والكفاءات في العمل البرلماني، وتطوير البرامج التدريبية وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسستين، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين العاملين لدى الطرفين وفق آلية تسمح بالاستفادة من الخبرات، وتطوير الأداء البرلماني في الأمانتين، إضافة إلى تنظيم ندوات ودورات تدريبية في المجال البرلماني بشكل تبادلي بين البلدين.



واتفق الطرفان على وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ما رود في برتوكول التعاون المشترك، من مجالات التعاون البرلماني والزيارات المشتركة بين الجانبين.