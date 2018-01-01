15 مهاجرًا يغادرون ميناء مالطا إلى لوكسمبورج

أعلنت حكومة مالطا مغادرة 15 مهاجرًا ممن لجأوا للرسو في أحد موانئها في 27 يونيو الماضي إلى لوكسمبورج، حيث كانوا ضمن 234 مهاجرًا جاءوا على متن إحدى سفن الإنقاذ التابعة لمؤسسة "ميشين لايف لاين" الألمانية الخيرية.



وأوضحت الحكومة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد- أن سلطات الهجرة في لوكسمبورج قامت بتقييم حالة المهاجرين قبل مغادرتهم الميناء، وتعد هذه المجموعة هي الثانية؛ حيث غادر 52 آخرون إلى فرنسا خلال الأسبوع الماضي.



وكانت ثماني دول أوروبية بالإضافة إلى مالطا عرضت استقبال بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط على متن سفينة "إم في لايف لاين" خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ القارة الأوروبية؛ حيث اتفقت الدول على توزيع هؤلاء المهاجرين فيما بينهم، ما جعل سلطات مالطا تسمح لسفينة الإنقاذ بالرسو على أحد موانئها دون إنزال المهاجرين بعد أن كانت ترفض -إلى جانب إيطاليا- استقبال السفينة.



ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه تُجرى تحقيقات مع القبطان الألماني لسفينة الإنقاذ "إم في لايف لاين" بزعم أنه دخل المياه الإقليمية لمالطا دون تصريح من السلطات للقيام بذلك.