ماكرون: "فخور جدًا" بالمنتخب الفرنسي

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب بلاده بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم.



وقال ماكرون لمحطة (آر إم سي) مساء اليوم الأحد: "أنا مسرور جدا لفرنسا، وأنا فخور جدا بهم (باللاعبين) وبالفريق الكرواتي الذي لعب مباراة ممتازة".



تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي لكرة القدم توج بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 - 2 مساء اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وكان ماكرون من بين الحاضرين في الاستاد.

