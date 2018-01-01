صحف فرنسا تحتفل بفوز "الديوك": الأزرق بطلًا لكأس العالم
احتفلت الصحف الفرنسية عبر مواقعها الإلكترونية بإنجاز منتخب بلادها بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز اليوم الأحد على نظيره الكرواتي بنتيجة (4 - 2) في نهائي مونديال روسيا.
ووصفت مجلة (فرانس فوتبول) الانتصار بـ"يوم المجد"، فيما كتبت صحيفة (لو باريزيان) عنوانا: "الأزرق أبطال العالم".
أما صحيفة (بروفانس) فكتبت: "فرنسا بطلة العالم بالفوز على كرواتيا 4 - 2 بفضل الصلابة والقوة.. وتحصد النجمة الثانية".
وأشادت صحيفة (لو فيجارو) بالإنجاز، قائلة: "بعد 20 عامًا.. الأزرق بطلا للعالم"، بينما كتبت صحيفة (لو موند): "الأزرق بطل العالم".