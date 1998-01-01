الفرنسي فاران يحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس العالم

تمكن الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، من تحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا مع فريقه وكأس العالم بعد تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال "روسيا 2018" اليوم على ملعب (لوجنيكي).



وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أنه بعد 49 يوما فقط من تحقيق النادي الملكي بطولته الثالثة المتتالية لبطولة دوري الأبطال في مدينة كييف، عقب الفوز على ليفربول في المباراة النهائية، سنحت الفرصة للمدافع الفرنسي لتحقيق ثاني بطولاته القارية اليوم، بعد اقتناص لقب بطولة كأس العالم مع "الديوك"، لينضم بذلك إلى الصفوة.



ولم يحقق تلك الثنائية من قبل سوى اللاعبين الألمان سيب ماير وبول برايتنر وهانز جورج شوارزينبيك وفرانتس بكنباور وجيرد مولر وأولي هونيس، بعدما حققوا بطولة المونديال عام 1974 ومن قبلها بطولة كأس أوروبا (دوري الأبطال حاليا) مع بايرن ميونخ بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في بروكسل.



وحققه أيضا اللاعب كريستيان كاريمبو بعد الفوز بمونديال 1998 مع فرنسا ودوري الأبطال مع "الميرينجي" على حساب يوفنتوس الإيطالي.. وأخيرا البرازيلي روبرتو كارلوس عندما فاز مع منتخب بلاده بمونديال 2002 ومع ريال مدريد بدوري الأبطال على حساب باير ليفركوزن الألماني في العام ذاته.



على جانب آخر، حقق لاعبو الأتليتي أنطوان جريزمان ولوكاس هرنانديز ثنائية الدوري الأوروبي وكأس العالم، وذلك بعد فوز أتلتيكو مدريد على مارسيليا الفرنسي في نهائي البطولة بمدينة ليون بثلاثية نظيفة.