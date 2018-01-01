التشيك ترفض استقبال 450 لاجئًا

رفضت جمهورية التشيك استقبال أي من اللاجئين الـ450 الذين أنقذتهم إيطاليا من قارب مكتظ بالمهاجرين من البحر المتوسط ​​أمس، ووصفت خطة روما بشأن المسئولية المشتركة بأنها "طريق إلى الجحيم".



وأوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم ا أن إيطاليا رفضت قبول جميع المهاجرين الـ 450 إلى شواطئها بعد الإنقاذ، في أول اختبار للاتحاد الأوروبي لسياسة المهاجرين الجديدة، التي ترى أن الأعضاء يتقاسمون عبء أعداد المهاجرين.



وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن بلده لن يقبل باستقبال المهاجرين، واصفًا خطة الطوارئ في روما بأنها "طريق إلى الجحيم".



وتابع: "الحل الوحيد لأزمة الهجرة هو النموذج الأسترالي، وهو عدم السماح بهبوط المهاجرين في أوروبا، وعودة السفن إلى الوجهات التي تنطلق منها، يجب أن نرسل إشارة واضحة إلى أن الهجرة غير الشرعية قد انتهت وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة المهاجرين غير الشرعيين على الفور".



ووضع الاتحاد الأوروبي السياسة الجديدة الشهر الماضي بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية الجديدة المتشددة قبول سفينة "أكواريوس" المهاجرة التي تقوم بإنقاذ مهاجريها في مينائها، كما رفضت مالطا المجاورة أيضًا، واضطرت السفينة العالقة إلى القيام برحلة لمدة أربعة أيام إلى فالنسيا في إسبانيا.