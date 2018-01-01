القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:07 م

هانى هنداوى يكتب: "أنا ككارل ماركس.. استفدت إيه؟"

هانى هنداوى يكتب:
dostor.org/2250541


يحيا بعضنا علي مجموعة من الأوهام التي تصاحبه لفترات طويلة من حياته حتي يرتطم رأسه بالحقائق المؤلمة، فتتبدد خيالاته وتتسرب مشاعر شغفه القديم كالدخان، لتحل بديلاً عنها صورة جديدة بملامح أكثر واقعية وغلظة ورتابة.
في صغري، كنت أميل دائماً إلي نسج صور رومانسية حالمة لأشياء وشخصيات تعلقت بها ورافقتني طوال رحلتي، وبمرور الوقت والتقدم في السن تعرضت هذه الصور الوردية للخدوش والاتساخ والبقع السوداء حتي اهترأت وتمزقت تماماً، فأصبحت عديمة الفائدة بما لا يُجدي ترميمها أو إعادة بنائها من جديد، ومن تلك الصور الساذجة كانت صورة الكاتب.
لاصقتني لسنوات صورة الكاتب وهو يجلس في برجه العاجي مسترخياً بغرفة مكتبه الخشبية المُطرزة بالأحرف العربية، أمامه مجموعة أوراق مبعثرة ومن خلفه مئات الكتب المرصوصة بعناية فائقة، غارقاً في تأملاته الفلسفية علي نغمات إحدي سيمفونيات بيتهوفن، بين يديه سيجاره الغليظ الذي ينفث دخانه بتركيز شديد لتختلط رائحته بعبق الأزهار المنتشرة في أرجاء المكان، بينما تسري نسمة باردة عبر نافذة زجاجية تكشف عن مركب خاوِ علي شاطئ البحيرة يتمايل في رشاقة بفعل الأمواج الهادئة.
كانت هذه واحدة من تجليات سذاجتي لصورة الكاتب الذي تخيلته يعيش في برجه العاجي منفصلاً عن البشر، يكفيه فقط إلقاء نظرة فوقية من شرفة ذلك البرج ليُدرك بعمق أحوالهم ولأي مرحلة وصلوا في صراعاتهم وأطماعهم، ثم لا يلبث أن يعاود علي مهل إلي مكتبه الفخيم حتي يدون أفكاره عن الدقائق العابرة التي تلصص فيها علي حياة البشر.
تعودت بين الحين والآخر أن أستحضر هذه الصورة القديمة من مُخيلتي، ليس من قبيل الاشتياق أو التباهي بالتأكيد، إنما لأُعاقب نفسي وأُذكرها بالبلاهة التي كنت أبدو عليها، فأنا أشبه بطفل صغير صحا من نومه مفزوعاً ليكتشف أن شخصية "بابا نويل" مُختلقة من جذورها فلا وجود لهدايا الصغار أو العربة التي تسبح في السماء، ولا وجود للحيوانات التي تتكلم وتغني وترقص كما في القصص، هذا كله من صنع خيالات بريئة وساذجة وهي تُماثل تماماً صورة الكاتب التي صنعتها وأحببتها وأحتفظت بها في مكان أنيق ومؤتمن بذاكرتي.
الحقيقة المُفجعة التي جاءتني متأخرة أن معظم الكتّاب عاشوا رحلات من العذابات والخوف والمُلاحقة والنفي والسجن والضنك والموت الفقير دون إعلان أو مُغزين أو تكريم أو دموع الفراق من المُحبين.. مات سقراط بالسم لأنه نادي بالحق، وخسر ديستوفسكي سنوات من عمره بالسجن لقاء مناهضته استبداد القيصر، ونُفي الأفغاني ومحمد عبده والبارودي وفولتير خارج أوطانهم قسراً، والأخير جري التخلص من نقده اللاذع بإبعاده إلي لندن بعد أن اُعتقل لفترة بسجن "الباستيل"، فيما ظل عبدالله النديم مُتخفياً طيلة 9 سنوات بين المدن والقري هارباً من حُكم بالسجن بعد ضيق الخديو توفيق بكتاباته، وكذلك كارل ماركس الذي عاش في معظم أوروبا بأسماء مستعارة خشية القبض عليه ليُنهي رحلته مُعدماً وحيداً، غير مُدرك أن كتاباته بعد سنوات قليلة ستُغير نصف العالم تقريباً.
قال أفلاطون: "ليس المهم أن تعيش، بل المهم أن تعيش جيداً"، وهذه الحكمة الأفلاطونية قد لا تنطبق علي كثير من الكتّاب الذين قاسوا كل ويلات الحياة بحثاً عن حياة أفضل لغيرهم، فالفقر واليُتم اللذان تربى في أحضانهما الأديب الفرنسي "ألبير كامو" جعلاه يطالب بالعدل والمساواة طيلة حياته، ومن أقواله: "ليس مُهمتي أن أُغير العالم، لكنني أحاول أن أُدافع عن بعض القيم التي بدونها يصبح الإنسان غير جدير بالاحترام".. نفس الشيء فعله الكاتب البريطاني "جو برنارد شو" فطغت حياته البائسة في طفولته وشبابه علي تمسكه بمبادئه ونضاله الشريف ضد الفقر الذي وصفه "شو" بأنه مصدر كل الشرور علي الأرض.
كل هؤلاء أيقظوني من سذاجتي فمسحوا تماماً صورة "الكاتب الحالم" من رأسي، ولعل أكثرهم بؤساً كان مُنظر الشيوعية "كارل ماركس" الذي شغلتني حياته بأكثر ما استوقفتني فلسفته، فالرجل الذي عاش مُطارداً بشبح الاعتقال، ذليلاً للفقر، مريضاً لا يملك دواءه، مُعدماً يعجز عن كفالة أسرته، هو نفسه من قضي عمره يحاول وضع حداً للظلم واستغلال البسطاء.
ليس بالضرورة أن أكون ماركسياً لأروي لك حكاية "الرفيق ماركس"، فأنا هنا لتقريعه وتبكيته لا تبشيراً به أو بنظرياته التي أنصفت العمال الفقراء، وقد ألححت علي نفسي بسؤال وحيد يخص هذا البائس. فما الذي جناه شخص "ماركس" جراء عبقريته ونضاله ومثاليته؟. للأسف لا شيء، فمن أثار العالم وأقلق مضجعه حتي يومنا مات بلا جنسية أو تكريم أو وداع، وووقف في جنازته أقل من 10 أشخاص.
إن كنت مُصراً علي وضعي في منطقة مُضيئة ضمن قائمة "الشيوعيين" رغم أنني قد نفيت ذلك سلفاً، فدعني أعترف لك أيضاً بأنني حزنت علي مصير الرجل الذي أراد الحياة أن تكون أكثر إنسانية وعدل وكأنه أخاً أو صديقاً حميماً، ولوهلة تخيلت أن "ماركس" بُعث بعد مماته ليري بنفسه ما صنعته كتاباته بالعالم، فلا شك أنه حينها كان سيمتليء حسرة وأسي لغيابه عن التكريم الفائت أوانه، وربما لقال وقتها بغيظ علي الطريقة المصرية: "أصبحت مشهوراً وغنياً لكن غير موجود.. أنا ككارل ماركس استفدت إيه؟".
قدر الكاتب أينما وُلد علي خريطة العالم، وبأي ظرف عاش فقيراً أو ثرياً، أن تكون حياته دائماً بين الناس وفي سبيل إيجاد حياة كريمة ولائقة لهم، وهو ما يجعله طيلة الوقت مغنماً لسيِاف الظلم والجبروت والجشع، فلا وجود للبرج العاجي والسيجار الغليظ وموسيقي بيتهوفن والنظرة المتعالية من الكاتب لغيره من الناس بل هناك الحياة المُهددة غير المستقرة الجالبة للتعاسة، وهذا ثمن متساوٍ يدفعه كل أصحاب المباديء وليس المزيفون منهم.. وأقتنبس مقولة عن الكاتب الروسي "تيودور ديوستوفسكي" لشدة اتساقها بحياة الكاتب، وهي: "إنك تكترث لكل شيء، وهذا ما يجعلك أتعس الناس".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة

منذ حوالي 9 ساعات

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ يوم

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ يومين

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

الآن

إخوانى منشق: أخجل من أكاذيب قنوات الجماعة عن إنجازات السيسى

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

"السكة الحديد" تنفي نشوب حريق بقطار في نجع حمادي

3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

ads
الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

هيفاء وهبي تخسر قضيتها أمام شبيهها المتحول جنسيًا

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

ads
ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

ads
نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

هيفاء وهبي تخسر قضيتها أمام شبيهها المتحول جنسيًا

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

كشكول

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

شوقى يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأمصار

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

سفير فلسطين في موسكو يتحدث عن رؤية لحل "الصراع مع الاحتلال"

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

نجم منتخب فرنسا يسخر من إنجلترا بعد الفوز بالمونديال "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

غدًا.. احتفالية لمجموعة مكسيم لتدشين السيارة "دوماي" المارد الصيني

"ويل سميث" يُثير إعجاب مُتابعي مواقع التواصل الاجتماعي

"البلدي يكسب".. 8 علامات تميز البيض الصيني المسمم عن غيره

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ إنهم يأكلون البلاستيك.. ويستوردون الشائعات!‏

عمرو خالد

​ قصص عظيمة عن الحب فى سيرة النبى ‏«2-2»‏

د-أحمد-الخميسى

​ مياه العاشر بمدينة نصر.. ثم ماذا؟ ‏

محمد رفعت

​ حكايات مصرية.. لعنة الإخوان

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎