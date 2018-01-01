هانى هنداوى يكتب: "أنا ككارل ماركس.. استفدت إيه؟"



يحيا بعضنا علي مجموعة من الأوهام التي تصاحبه لفترات طويلة من حياته حتي يرتطم رأسه بالحقائق المؤلمة، فتتبدد خيالاته وتتسرب مشاعر شغفه القديم كالدخان، لتحل بديلاً عنها صورة جديدة بملامح أكثر واقعية وغلظة ورتابة.

في صغري، كنت أميل دائماً إلي نسج صور رومانسية حالمة لأشياء وشخصيات تعلقت بها ورافقتني طوال رحلتي، وبمرور الوقت والتقدم في السن تعرضت هذه الصور الوردية للخدوش والاتساخ والبقع السوداء حتي اهترأت وتمزقت تماماً، فأصبحت عديمة الفائدة بما لا يُجدي ترميمها أو إعادة بنائها من جديد، ومن تلك الصور الساذجة كانت صورة الكاتب.

لاصقتني لسنوات صورة الكاتب وهو يجلس في برجه العاجي مسترخياً بغرفة مكتبه الخشبية المُطرزة بالأحرف العربية، أمامه مجموعة أوراق مبعثرة ومن خلفه مئات الكتب المرصوصة بعناية فائقة، غارقاً في تأملاته الفلسفية علي نغمات إحدي سيمفونيات بيتهوفن، بين يديه سيجاره الغليظ الذي ينفث دخانه بتركيز شديد لتختلط رائحته بعبق الأزهار المنتشرة في أرجاء المكان، بينما تسري نسمة باردة عبر نافذة زجاجية تكشف عن مركب خاوِ علي شاطئ البحيرة يتمايل في رشاقة بفعل الأمواج الهادئة.

كانت هذه واحدة من تجليات سذاجتي لصورة الكاتب الذي تخيلته يعيش في برجه العاجي منفصلاً عن البشر، يكفيه فقط إلقاء نظرة فوقية من شرفة ذلك البرج ليُدرك بعمق أحوالهم ولأي مرحلة وصلوا في صراعاتهم وأطماعهم، ثم لا يلبث أن يعاود علي مهل إلي مكتبه الفخيم حتي يدون أفكاره عن الدقائق العابرة التي تلصص فيها علي حياة البشر.

تعودت بين الحين والآخر أن أستحضر هذه الصورة القديمة من مُخيلتي، ليس من قبيل الاشتياق أو التباهي بالتأكيد، إنما لأُعاقب نفسي وأُذكرها بالبلاهة التي كنت أبدو عليها، فأنا أشبه بطفل صغير صحا من نومه مفزوعاً ليكتشف أن شخصية "بابا نويل" مُختلقة من جذورها فلا وجود لهدايا الصغار أو العربة التي تسبح في السماء، ولا وجود للحيوانات التي تتكلم وتغني وترقص كما في القصص، هذا كله من صنع خيالات بريئة وساذجة وهي تُماثل تماماً صورة الكاتب التي صنعتها وأحببتها وأحتفظت بها في مكان أنيق ومؤتمن بذاكرتي.

الحقيقة المُفجعة التي جاءتني متأخرة أن معظم الكتّاب عاشوا رحلات من العذابات والخوف والمُلاحقة والنفي والسجن والضنك والموت الفقير دون إعلان أو مُغزين أو تكريم أو دموع الفراق من المُحبين.. مات سقراط بالسم لأنه نادي بالحق، وخسر ديستوفسكي سنوات من عمره بالسجن لقاء مناهضته استبداد القيصر، ونُفي الأفغاني ومحمد عبده والبارودي وفولتير خارج أوطانهم قسراً، والأخير جري التخلص من نقده اللاذع بإبعاده إلي لندن بعد أن اُعتقل لفترة بسجن "الباستيل"، فيما ظل عبدالله النديم مُتخفياً طيلة 9 سنوات بين المدن والقري هارباً من حُكم بالسجن بعد ضيق الخديو توفيق بكتاباته، وكذلك كارل ماركس الذي عاش في معظم أوروبا بأسماء مستعارة خشية القبض عليه ليُنهي رحلته مُعدماً وحيداً، غير مُدرك أن كتاباته بعد سنوات قليلة ستُغير نصف العالم تقريباً.

قال أفلاطون: "ليس المهم أن تعيش، بل المهم أن تعيش جيداً"، وهذه الحكمة الأفلاطونية قد لا تنطبق علي كثير من الكتّاب الذين قاسوا كل ويلات الحياة بحثاً عن حياة أفضل لغيرهم، فالفقر واليُتم اللذان تربى في أحضانهما الأديب الفرنسي "ألبير كامو" جعلاه يطالب بالعدل والمساواة طيلة حياته، ومن أقواله: "ليس مُهمتي أن أُغير العالم، لكنني أحاول أن أُدافع عن بعض القيم التي بدونها يصبح الإنسان غير جدير بالاحترام".. نفس الشيء فعله الكاتب البريطاني "جو برنارد شو" فطغت حياته البائسة في طفولته وشبابه علي تمسكه بمبادئه ونضاله الشريف ضد الفقر الذي وصفه "شو" بأنه مصدر كل الشرور علي الأرض.

كل هؤلاء أيقظوني من سذاجتي فمسحوا تماماً صورة "الكاتب الحالم" من رأسي، ولعل أكثرهم بؤساً كان مُنظر الشيوعية "كارل ماركس" الذي شغلتني حياته بأكثر ما استوقفتني فلسفته، فالرجل الذي عاش مُطارداً بشبح الاعتقال، ذليلاً للفقر، مريضاً لا يملك دواءه، مُعدماً يعجز عن كفالة أسرته، هو نفسه من قضي عمره يحاول وضع حداً للظلم واستغلال البسطاء.

ليس بالضرورة أن أكون ماركسياً لأروي لك حكاية "الرفيق ماركس"، فأنا هنا لتقريعه وتبكيته لا تبشيراً به أو بنظرياته التي أنصفت العمال الفقراء، وقد ألححت علي نفسي بسؤال وحيد يخص هذا البائس. فما الذي جناه شخص "ماركس" جراء عبقريته ونضاله ومثاليته؟. للأسف لا شيء، فمن أثار العالم وأقلق مضجعه حتي يومنا مات بلا جنسية أو تكريم أو وداع، وووقف في جنازته أقل من 10 أشخاص.

إن كنت مُصراً علي وضعي في منطقة مُضيئة ضمن قائمة "الشيوعيين" رغم أنني قد نفيت ذلك سلفاً، فدعني أعترف لك أيضاً بأنني حزنت علي مصير الرجل الذي أراد الحياة أن تكون أكثر إنسانية وعدل وكأنه أخاً أو صديقاً حميماً، ولوهلة تخيلت أن "ماركس" بُعث بعد مماته ليري بنفسه ما صنعته كتاباته بالعالم، فلا شك أنه حينها كان سيمتليء حسرة وأسي لغيابه عن التكريم الفائت أوانه، وربما لقال وقتها بغيظ علي الطريقة المصرية: "أصبحت مشهوراً وغنياً لكن غير موجود.. أنا ككارل ماركس استفدت إيه؟".

قدر الكاتب أينما وُلد علي خريطة العالم، وبأي ظرف عاش فقيراً أو ثرياً، أن تكون حياته دائماً بين الناس وفي سبيل إيجاد حياة كريمة ولائقة لهم، وهو ما يجعله طيلة الوقت مغنماً لسيِاف الظلم والجبروت والجشع، فلا وجود للبرج العاجي والسيجار الغليظ وموسيقي بيتهوفن والنظرة المتعالية من الكاتب لغيره من الناس بل هناك الحياة المُهددة غير المستقرة الجالبة للتعاسة، وهذا ثمن متساوٍ يدفعه كل أصحاب المباديء وليس المزيفون منهم.. وأقتنبس مقولة عن الكاتب الروسي "تيودور ديوستوفسكي" لشدة اتساقها بحياة الكاتب، وهي: "إنك تكترث لكل شيء، وهذا ما يجعلك أتعس الناس".

