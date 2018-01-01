الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه اليوم الأحد على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، بثلاث مجموعات نظيفة (6-2 و6-2 و7-6).



وعاد اللاعب الصربي إلى مستواه الرائع، ليتوج بلقبه الـ13 في البطولات الأربع، وينهي 25 شهرا من الغياب عن الألقاب الكبرى.



وبعد استمراره في الملعب نحو 11 ساعة تقريبا، خلال آخر انتصارين على السويسري روجر فيدرير(حامل اللقب)، والأمريكي جون إيسنر، تملك التعب أخيرا من أندرسون اليوم، وفشل في أن يصبح أول جنوب إفريقي يحرز لقب بطولة ويمبلدون.



وقضى ديوكوفيتش أيضا أكثر من خمس ساعات، ليتفوق على الإسباني رافائيل نادال في الدور قبل النهائي من البطولة، لكنه اعتمد على لياقته البدنية العالية للتتويج باللقب.