أرقام وإحصائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"

انتهت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018)، بتتويج المنتخب الفرنسي بطلا للنسخة الـ21 من المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه اليوم الأحد، في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي (4 - 2).



وفيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات التي شهدتها مباريات البطولة:

- تسجيل 169 هدفا بمعدل 2.6 هدف في كل مباراة.

- احتساب 30 ضربة جزاء تم تسجيل 23 منها وإهدار 7 ضربات جزاء.

- تم إشهار 219 بطاقة صفراء بمعدل 3،4 إنذارات في كل مباراة، كما حصل كل من اللاعب الكولومبي كارلوس سانشيز واللاعب الألماني جيروم بواتينج واللاعب الروسي إيجور سمولنيكوف، واللاعب السويسري ميشيل لانج على البطاقة الحمراء.

- منتخب كرواتيا أكثر الفرق التي حصل لاعبوها على البطاقة الصفراء برصيد 14 إنذارا.. بينما نال منتخب السعودية بطاقة صفراء واحدة.

- منتخب كرواتيا أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء برصيد 101 مخالفة.. بينما يعد المنتخب الألماني أقل الفرق ارتكابا للأخطاء برصيد 29 مخالفة.

- 12 هدفا عكسيا سُجلت بالخطأ من اللاعب في مرمى فريقه أو كما يطلقون عليها "النيران الصديقة".

- يعد منتخب بلجيكا صاحب أقوى خط هجوم بتسجيله 16 هدفا، فيما يعتبر منتخب بنما أضعف خط دفاع بتلقي شباكه 11 هدفا.. بينما منتخب الدنمارك صاحب أقوى خط دفاع.

- منتخب بلجيكا أكثر الفرق تسديدا على المرمى برصيد 106 تصويبات ( 40 كرة بين القائمين والعارضة - 40 كرة بعيدا عن المرمى- 26 كرة تم التصدي لها من قبل المدافعين).. بينما يعتبر منتخب إيران أقل المنتخبات تسديدا على المرمى برصيد 21 تصويبة.

- البرازيلي نيمار أكثر لاعب سدد على المرمى برصيد 27 تصويبة ( 13 كرة بين القائمين والعارضة - 5 كرات بعيدا عن المرمى - 9 كرات تم التصدي لها من قبل المدافعين).

- "مصيدة التسلل" اختارت لاعبي منتخب إنجلترا ليكونوا الأكثر وقوعًا بها بـ15 حالة.. بينما يعد منتخب كوريا الجنوبية الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يقع لاعبوه في مصيدة التسلل.

- منتخب كرواتيا هو أكثر فريق تحصل على ضربات ركنية برصيد 40 ركنية.. ومنتخبا بنما وإيران هما الأقل بحصول كل منهما على 5 ركنيات فقط.

- لاعبو منتخب إنجلترا أكثر من قطعوا مسافات داخل الملعب بمجموع 824 كم، وذلك خلال مبارياتهم في البطولة.. بينما يعد منتخب بنما أقل فريق قطع مسافات داخل المستطيل الأخضر بمجموع 291 كم.

- الإنجليزي جون ستونز أكثر لاعب قطع مسافات داخل الملعب بمجموع 69 كم.

- دفاع منتخب كرواتيا كان الأفضل في البطولة حيث أوقف 272 مُحاولة للمنافسين من خلال الإبعادات والتدخلات والتصديات.

- لاعبو المنتخب الكرواتي أكثر من قاموا باستخلاص الكرة من المنافس بمجموع 328 كرة خلال مبارياتهم في البطولة، بينما كان لاعبو منتخب بنما الأقل استخلاصا للكرة بين جميع فرق المونديال بمجموع 100 كرة فقط.

- يعد المنتخب الإنجليزي أكثر فريق مرر الكرة بمجموع 3842 تمريرة، بينهم 3336 تمريرة ناجحة، حيث بلغت نسبة دقة التمريرات أكثر من 87 %.

- الإسباني سيرجيو راموس أكثر لاعب قام بتمريرات ناجحة، حيث مرر 485 تمريرة مكتملة لزملائه في منتخب "الماتادور".

- يعد المنتخب الأسباني أكثر فرق المونديال استحواذا على الكرة بمتوسط (68.5%).. بينما كان منتخب إيران الأقل استحواذا على الكرة بمتوسط (32٫5 %).

- حارس مرمى منتخب بلجيكا تيبو كورتوا الأكثر تصديا للتسديدات برصيد 27 كرة.