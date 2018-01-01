السلطات الباكستانية تتهم قادة حزب رئيس الوزراء السابق بمخالفة قوانين الإرهاب

فتحت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، تحقيقا جنائيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مع قادة حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف المسجون حاليا، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات العامة بالبلاد والمثيرة للجدل.



وقالت وكالة "رويترز"، إن القضية تتعلق بمسيرة نظمها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية في 13 يوليو الجاري، عندما عاد شريف إلى باكستان، والتي تحدت حظرا لتنظيم مسيرات عامة يوم الجمعة.



يذكر أنه تم القبض على رئيس الوزراء السابق بعد دقائق من وصوله البلاد بعد الحكم عليه غيابيا من قبل محكمة مكافحة الفساد الأسبوع الماضى.



وكشفت نسخ من تقريري معلومات أولين منفصلين، عن أن زعيم حزب الرابطة الإسلامية شهباز شريف، وهو شقيق نواز شريف، وعددا من الشخصيات الرئيسية الأخرى، ومن بينهم شهيد خاقان عباسي، رئيس وزراء سابق آخر ضمن المتهمين.



وقال شوكت جاويد وزير داخلية ولاية البنجاب لرويترز: "نتخذ إجراءات ضد زعماء حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية، لكن لن يتم القبض على أي شخص قبل الانتخابات".