الجيش اليمني يُفشل هجمات للحوثيين شمالي غرب تعز

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من صد هجمات متفرقة لميليشيا الحوثي شمالي غرف مدينة تعز، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية للميليشيا الحوثية.



وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن الميليشيا شنت هجومين متفرقين على مواقعِ تمركز قوات الجيش اليمني في الدفاع الجوي، وأطراف "وادي الزنوج"، إلا أن قوات الجيش تصدت لها وأجبرتها على التراجع بعد معارك عنيفة تكبدت من خلالها الميليشيا خسائر فادحة.



وأضاف المصدر، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بالتزامن مع المعارك بغارات جوية تعزيزات عسكرية للميليشيا في شارع الخمسين.



في الوقت ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيا في "تلة الشيباني"، بمحيط معسكر الدفاع الجوي، وشمالي المعسكر، وغربي جبل "الوعش".



وذكر المصدر، أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات التابعة للميليشيا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها.