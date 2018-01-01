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الأحد 15/يوليه/2018 - 08:48 م

104.8 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال يونيو الماضي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2250523

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال يونيو الماضي نحو 104 ملايين و893 ألفا و594 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 400 مليون و69 ألفا و347 جنيها.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات، أفرجت عن 201 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، و740 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 199 مليونا و730 ألفا و426 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 113 بيانا جمركيا ترانزيت بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 60 مليونا و791 ألفا و253 جنيها.

وأشار المصدر إلى أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال يونيو الماضي بلغ 98 بيانا جمركيا بقيمة 34 مليونا و74 ألفا و831 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 7 ملايين و946 ألفا و861 جنيها.

وأوضح أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1107 بيانات جمركية بقيمة إجمالية 166 مليونا و264 ألفا و90 جنيها، بإيرادات بلغت 36 مليونا و155 ألفا و480 جنيها، لافتا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 69 ألفا و971 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال يونيو الماضي.

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