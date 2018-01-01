خارج السيطرة.. أولياء أمور يتحدثون عن صدمة الاطلاع على "فيسبوك" أولادهم

تعرض المجتمع المصرى، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى تغيرات طارئة، نتيجة الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أفرز عدة ظواهر غريبة، خاصة لدى أبناء الأجيال الجديدة.

وتمثلت أبرز تلك الظواهر فى «التحرر» والعيش خارج إطار الأسرة، إلى جانب اعتناق سلوكيات مستوحاة من المجتمعات الغربية، تمثلت فى الرغبة فى ممارسة الجنس دون زواج، أو رفض التعاليم الدينية، وغيرهما.

وعبر الكثير من أولياء الأمور عن صدمتهم من السلوكيات الغريبة التى يمارسها الأبناء، عبر «السوشيال ميديا».

وفى هذا الملف يتحدث هؤلاء الآباء لـ«الدستور» عن تجربتهم مع أبنائهم المراهقين «المتحررين».



عادل إبراهيم: ابنى عمره ١٣ عامًا و«يحب المنشورات الأبيحة»

قال عادل أحمد إبراهيم، الأب البالغ من العمر ٤٦ عامًا، ويعمل مهندسًا معماريًا، إن مواقع التواصل الاجتماعى تسببت فى فقدان كثير من الأطفال براءتهم فى سن مبكرة للغاية، كما أضفت صبغة شهوانية على أفكارهم قد تهدد بالانفجار فى عمر المراهقة. وأضاف: «عندما وصل ابنى إلى عمر ١٣ عامًا، بدأت المنشورات غير الأخلاقية فى الظهور على صفحته، وأصبحت تتركز حول الفتيات وأجساد الفنانات، حتى سألت نفسى: كيف استطاع فى عمره هذا أن يصبح هكذا؟»، وتابع: «وجدت على صفحته منشورات أبيحة لكن مضحكة، وحاسس إنه هايبقى خلبوص لما يكبر».

وعن أكثر ما أثار غضبه فى منشورات ابنه، قال: «كان منشورا يتحدث فيه عن العادة السرية، وأنها الحل الوحيد أمامه حتى يأتى الزواج، وهو ما أغضبنى بشدة».

وعن موقف الأم من هذه التدوينات، قال «عادل» إن زوجته عندما تشاهد ما يكتبه ابنها «بتقلب الدنيا»، كما منعته من استخدام الهاتف والدخول إلى الإنترنت، موضحا أنه تدخل لإعادة الهاتف بعد هدوء الموقف، لأن ابنه من حقه أن يعرف، كما أنه لا يعارض فى توعية ابنه جنسيا فى هذه السن. وتابع: «بعض منشوراته تجعلنى أضحك كثيرا، ومنها كوميك كان يحمل صورة ساخرة مكونة من جزءين، الجزء الأول مكتوب عليه: (تقول الأمهات لأبنائهن إجابة عن سؤال: كيف ولدنا؟، إنهم كانوا لعبا ثم تحولوا لبشر، أما الجزء الثانى فكان مكتوبا عليه: الحقيقة، ويصور لحظة خروج رأس مولود من جسد أمه)».



إسلام محمد: سألتها: «القلب لمين؟».. ارتبكت وعملتلى بلوك

ذكر إسلام محمد، الأب البالغ من العمر ٣٩ عامًا، أنه لم يمانع فى اقتناء ابنتيه التوأم مريم وهاجر، اللتين تبلغان من العمر ١٧ عامًا، هاتفين محمولين، غير أنه قال: «ولكننى لم أتخيل أن الأمر سيسبب لى كل هذا القلق والتوجس فيما بعد».

وأوضح: «كان دخولهما على مواقع التواصل طبيعيا، وعندما أنظر إلى ما تنشرانه لا أجد ما يريب، حتى فاجأتنى إحداهما بمنشور غريب يتحدث عن السعادة التى مرت بها فى يوم ما، وإلى جواره أضافت شكل قلب». وتابع: «لم يكن ذلك اليوم يوافق أى مناسبة أو حدث يستدعى ذلك، فقررت الاستفسار عن سبب سعادتها، وسألتها: القلب ده لمين؟».

وأشار الأب إلى أن ما قاله لابنته سبب لها ارتباكًا واضحًا، وحاولت التهرب من الأمر، وأضاف: «ثم فوجئت بعدها بأنها حجبت مع أختها وصولى لصفحتيهما على فيسبوك».



هانى حسن: فوجئت بنجلى الأول يحتضن فتيات.. والثانى «شعره أصفر»

أصيب رجل الأعمال هانى حسن، ٥١ سنة، بصدمة عندما اكتشف السلوكيات الغريبة التى يمارسها أبناؤه، حيث تبين أن أحدهم لا هم له إلا مصاحبة الفتيات المراهقات وارتداء الملابس الغريبة، والآخر لا ينشغل إلا بالمغامرات الخطيرة مثل تسلق الجبال.

وقال حسن إنه فوجئ بصورة لابنه على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها وهو يضع «حلقًا» صغيرًا فى شفته السفلى، ويظهر فيها «تاتو» على رقبته.

وأضاف: «اكتشفت أن ابنى ينشر صورًا على صفحته وهو يحتضن فتيات، وشاهدت صورة له وهو يحتضن فتاة ترتدى مايوه، وكان يضع يده أسفل ظهرها، وحين سألته عن هوياتهن أجاب أنهن زميلاته فى الجامعة».

وأشار الأب إلى أنه اكتشف تلك الأمور مصادفة، رغم أنهم يعيشون فى بيت واحد، وقال: «فى البداية، شككت أن هذا هو ابنى، وظننت أنه شخص يشبهه، لكن فى النهاية تأكدت، وشعرت بالضيق، وتبينت أن ابنىّ استغلا ثقتى فيهما فى غير محلها».

وذكر أن نجله الثانى يمارس رياضات تصيبه بالرعب، حيث يتسلق الجبال، ويركب الدراجات على الوديان، ويصبغ شعره بألوان زرقاء وصفراء.

ولفت إلى أنه اكتشف فجأة حساب ابنته على موقع التواصل «فيسبوك»، وحينما فحصه لم يجد عليه سوى صور لقلوب و«دباديب» وأغانٍ بائسة حزينة، ومنشورات عن الحب، رغم أن الفتاة لم تكمل عامها الرابع عشر.



إيمان على: فشلت فى التربية.. محمود «قليل الأدب»

قالت إيمان على، مدرسة للغة العربية، إنها صدمت حين رأت ابنها «محمود»، ١٧ عاما، ينشر صورا لفتيات عاريات على «فيسبوك».

وأضافت: «لم أكن أملك حسابا على موقع فيسبوك، لكن طلابى ألحوا علىّ لإنشاء حساب، لإضافتى إلى قائمة الأصدقاء، وتحميل صورهم معى فى الحصص والدروس والحديث فى بعض الأمور، وعندما طلبت من ابنى إنشاء هذا الحساب، ظل يماطل فى التنفيذ دون أن أعلم السبب وقتها.. «تقريبا ما كانش عايزنى أشوف فضايحه». وأشارت إلى أن «إحدى الطالبات أنشأت لها الحساب على الموقع، وتولت إضافة جميع الأهل والزملاء، كما أرسلت طلب إضافة للابن، الذى ظل يتجاهل قبول الصداقة على الموقع لمدة تزيد على شهرين، حتى اضطررت للتحايل عليه من أجل رؤية صفحته». وتابعت: «أخبرته بأنى أريد أن أجرى اتصالا ضروريا من هاتفه، ولما أخذت الهاتف فتحت الفيس دون علمه، وقبلت الصداقة التى أرسلتها له من حسابه، ثم صدمت بما وجدته عليها من منشورات». وأوضحت الأم أنها اكتشفت وجود صور خليعة على صفحته، ومنشورات تتحدث بطريقة غير لائقة عن المناطق المثيرة لدى البنات، ما أصابها بصدمة كبيرة.

وحول تعاملها مع الموقف، قالت الأم: «قررت مواجهته، بعدما أبدى غضبه من دخولى لصفحته دون علمه، فهدد بمسحى من الفيس.. ساعتها أخبرته بأننى سأغضب عليه دنيا وآخرة، لأنى اكتشفت أنى لم أنجح فى تربيته، وعلى أن أعيد تربيته من جديد». وختمت بقولها: «كنت أعتقد أنى ربيت ابنى جيدا، لكن يبدو أننى لم أفعل، فأنا لم أعرف متى أصبح بلا أخلاق، وواضح إن تربيتى ما طمرتش فيه».



ليلى محمد: «بنتى بتدافع عن الشواذ»

فوجئت الأم «ليلى محمد» ربة منزل، ٤٢ عاما بابنتها تنشر صورا لشواذ جنسيا على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، كما تضع ألوان قوس قزح المميز للشواذ فى خلفية الصفحة، فقررت متابعة حسابها جيدا، فاكتشفت أنها تحب أيضا فريقا غنائيا يضم بعض الشواذ جنسيا، ومن الممنوعين من الغناء فى مصر.

تسرب القلق إلى قلب الأم خوفا على ابنتها «مرام»، التى تبلغ من العمر ١٥ عاما. تقول: «أصبحت فى ذهول، وجلست أفكر: ما الذى يمكن أن أفعله؟.. هل أخبر والدها أم أنتظرها حتى تعود من المدرسة لأتحدث معها؟». وقالت: «قررت أن أتابعها فى صمت، حتى أتأكد إذا كانت شاذة جنسيا أم أن هذه مجرد منشورات للفت الانتباه، خاصة أننى وجدت لها عدة منشورات تتحدث فيها عن الحريات والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يصبح ما يريده، طالما لا يؤذى غيره».

وأضافت «ليلى»: «للتأكد من سلوكها، فتحت الحاسب الآلى الخاص بها ليلا، دون علمها، واكتشفت أنها مُعجبة بشاب فى مدرستها يكبرها بصف دراسى، وأنها كانت تشترى له هدية بمناسبة عيد ميلاده، كما كتبت رسالة له عبر الهاتف تعبر فيها عن إعجابها بالتيشيرت الجديد الذى كان يرتديه»، وقالت: «شعرت وقتها بأن الحب أهون من مصيبة الشذوذ، وعلمت أن السوشيال ميديا قد يمسح عقول المراهقين، ويغرس داخلهم ما يخالف عاداتنا».



أم سلمى: ابنتى تخلع الحجاب فور خروجها من المنزل

اكتشفت «أم سلمى»، ربة منزل منتقبة، أن ابنتها الطالبة الجامعية المحجبة تخلع الحجاب فور خروجها من المنزل، رغم التربية الإسلامية التى نشأت عليها، كما تنتقد الآيات القرآنية التى تبيح الزواج من ٤ نساء، حتى إن العائلة أصبحت تتهمها بالإلحاد. كان «فيسبوك» هو المدخل الذى تسللت منه الأم لمعرفة أفكار ابنتها، التى تعرضها علانية فى صورة منشورات على موقع التواصل الاجتماعى، حيث اطلعت على بعضها عن طريق حساب ابن أخيها، ثم لجأت لإنشاء حساب خاص بها، وأرسلت طلب صداقة لابنتها، والمفاجأة أن الابنة قبلت ذلك الطلب، ولم تتوقف عن نشر أفكارها المعارضة لما تؤمن به والدتها.

وتقول «أم سلمى»: «أغلب منشوراتها لا تراعى وجودى، فهى تسخر من المحجبات والمنتقبات، وتنتقد هذه الملابس، رغم أنها محجبة، ثم اكتشفت أنها نشرت صورة لها فى الشارع دون حجاب، وهو ما صدمنى، لأنه يعنى أنها تخلع الحجاب فور خروجها من المنزل». وتضيف الأم أنه منذ هذه اللحظة وعلاقتها بابنتها مليئة بالمشكلات، مشيرة إلى أنها تشعر بالصدمة من هذه الأفكار، خاصة أنها تربت منذ صغرها على احترام الدين ومظاهره. وتتابع: «أصبحنا فى العائلة نعتقد أنها صارت ملحدة، بسبب ما تقوله على فيسبوك، فهى لا تكتفى بانتقاد الزى الإسلامى، بل تستهجن الآيات التى تتحدث عن الزواج من أربع نساء، وأيضا آيات الحور العين». وتشير الأم إلى أنه بعد احتدام الخصام مع ابنتها، توقفت الأخيرة منذ ٣ أشهر عن نشر منشوراتها المنتقدة للدين، إلا أن القلق لا يزال موجودا داخل الأسرة حول حقيقة أفكار البنت.

