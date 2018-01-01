مؤشرات الحجوزات تكشف: 10 ملايين سائح إلى مصر فى 2018

- 70 % إشغالات فنادق القاهرة وشرم الشيخ.. 60% بـ«الغردقة».. وارتفاع ملحوظ فى الأقصر وأسوان



كشفت مؤشرات الحجوزات الأخيرة بالفنادق عن انتعاشة سياحية، بدافع من الحركة الوافدة من ألمانيا والتشيك وبيلا روسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى السياحة العربية.

وتوقع أصحاب ومديرو المنشآت السياحية فى القاهرة والمحافظات السياحية، جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر، أن ترتفع حركة السياحة بنسب مضاعفة خلال الموسم الصيفى الحالى، لتبلغ أعداد السياح الوافدين، نهاية العام الجارى، نحو ١٠ ملايين سائح، بزيادة مليونى سائح عن العام الماضى، مستندين فى ذلك إلى نسب الحجوزات المؤكدة بالفنادق والقرى السياحية، التى تتراوح من ٤٠٪ إلى ٨٠٪.

وقال هيثم نصار، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير أحد الفنادق بمدينة ٦ أكتوبر، إن نسب الإشغالات فى فنادق القاهرة تزيد على ٧٠٪، بسبب إقبال السائحين من دول الخليج العربى والأردن ولبنان، ولتواجد عدد كبير من طلاب الدول العربية المختلفة.

وأشار إلى وجود إقبال كبير من أسواق قوية، مثل أوكرانيا وبولندا ودول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بجوار الأسواق التقليدية، مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ودول الخليج العربى.

وفى شرم الشيخ، ارتفعت نسب الحجوزات بالفنادق والمنتجعات السياحية، فى شهرى مارس وأبريل الماضيين لأكثر من ٧٠٪، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نسبة أعلى مع نهاية العام، واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن معدلات الحجوزات السياحية الحالية جيدة، مشيرا إلى أن الجنسيات التى تقبل على المحافظة، الألمانية والإيطالية والأوكرانية، بخلاف الأشقاء من السعودية والكويت والإمارات.

وطالب محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات الترويجية لمدينة شرم بالخارج، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع هيئة تنشيط السياحة، بتخصيص ١٠ ملايين دولار للترويج لشرم الشيخ.

ومن جانبه، توقع الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن تبلغ إشغالات الفنادق أكثر من ٤٥٪، فى حال عودة السياحة الروسية إلى مدينة شرم الشيخ خلال الشهرين المقبلين.

وتوقع أيضًا تسجيل أكبر نسب إشغالات سياحية خلال ٢٠١٨، خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وإنه من المتوقع أن يصل عدد السياح بنهاية العام الحالى إلى أكثر من ١١ مليون سائح.

وتعد الغردقة أكثر المدن استقبالا للسياح منذ بداية العام الجارى وحتى الآن تليها شرم الشيخ، ثم القاهرة.

واستنادًا إلى الأرقام، قالت نورا على، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن متوسط الإشغال الفندقى بالغردقة خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ نحو ٦٠٪، مؤكدة أن نسبة الإشغالات بالنصف الثانى ستكون أفضل من نظيرتها فى العام السابق، إذ كانت متوسطة.

وذكرت أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى زيادة ملحوظة فى أعداد السياح الوافدين للمدن الشاطئية، على رأسها شرم الشيخ والغردقة، بنسب زيادة فى النصف الأول لهذا العام، من ٣٠ إلى ٣٥٪.

وعن السياحة العلمية فى المحافظتين العريقتين الأقصر وأسوان، قال محمد عثمان، رئيس لجنة الترويج للصعيد، إن نسبة الإشغالات هناك مناسبة لفصل الصيف بالنسبة للفنادق، مشيرا إلى أن الأقصر استطاعت أن تزيد نسب الإشغالات خلال الموسم الشتوى الماضى، لزيادة الطلب، من ألمانيا والهند والصين واليابان وأمريكا اللاتينية، وكذلك الدول الإسكندنافية.

واختتم: «شهدت نسبة إشغالات الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، ارتفاعا ملحوظا، كبداية مبشرة لاستقبال موسم سياحى جيد، مقارنة بالسنوات الماضية».

