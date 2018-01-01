القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

تقارير ومتابعات
الأحد 15/يوليه/2018 - 08:37 م

انفراد بالأسماء.. مئات المصريين في «سجون الإخوان السرية» بليبيا

انفراد بالأسماء..
عبير سليم
dostor.org/2250499

- يتعرضون للتعذيب بتهمة دعم نظام القذافى.. وتصفية اثنين رفضا تهمة الانضمام لـ«لواء الساعدى القذافى»
كشف طاهر الشهيبى، عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن أن مئات المصريين يعيشون «حالة بائسة» فى سجون «الميليشيات الإخوانية» بالعاصمة الليبية طرابلس، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافى عام ٢٠١١، لافتًا إلى أن العشرات منهم معتقلون بتهمة دعم الزعيم الليبى الراحل.
وقال «الشهيبى»، لـ«الدستور»، إنه منذ سقوط «القذافى» تعرض مصريون لما وصفه بـ«أبشع أنواع التعذيب والإهانة، لا لشىء إلا لأنهم كانت لهم رغبة فى العيش فى الجماهيرية من أجل لقمة العيش»، مشيرًا إلى أنه قابل العشرات منهم خلال فترة اعتقاله، وتعرف على تفاصيل القبض عليهم، فضلًا عن أنه كان شاهد عيان على حالات التعذيب والتصفية الجسدية للبعض منهم.
وأضاف «الشهيبى»، الذى اعتقلته الكتائب المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإسلامية المقاتلة، بقيادة عبدالحكيم بالحاج، لأكثر من عامين بتهمة «تفتيت اللُحمة الوطنية والقتال إلى جانب القذافى»- أن من الرموز المصرية التى تم اعتقالها فى ٢٤ أغسطس ٢٠١١، الدكتور بجامعة الفاتح بطرابلس، أسامة الجمل، وهو من سكان القاهرة، موضحًا أنه تم اعتقال الرجل وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته وحرمانه من العرض على المحكمة.
ومن بين المعتقلين مواطن يدعى عيد سعيد، من سكان رمسيس فى القاهرة، اُعتقل عام ٢٠١٢ بتهمة تشكيل تنظيم مسلح داخل طرابلس بدعم من الساعدى القذافى، نجل العقيد، وهو الآن موجود فى معتقل «الرويمى» الشهير فى طرابلس، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد.
وذكر أنه فى فترة وجوده فى معتقل «الرويمى» علم بتصفية كل من: محمود هريدى، مصرى الجنسية، وأحمد العلى، مصرى الجنسية، وعادل الجزائرى، من وهران، عن طريق الرمى بالرصاص بعد رفضهم التوقيع على محاضر ضبط معدة مسبقًا تفيد بانتمائهم للواء الساعدى القذافى.
وأشار إلى وفاة أشرف محمود، من محافظة المنيا، تحت التعذيب، إذ تعرض لساعات طويلة من التعذيب فى البرد القارس دون ملابس فى سجون ميليشيات تابعة لتنظيم «القاعدة» فى طرابلس، وذلك على يد شخص يدعى محمد غرودة الغريانى.
وكشف عن أن هناك مصريين تابعين لجماعة الإخوان يتولون التحقيق مع السجناء المصريين، منهم مجموعة مقربة من هيثم التاجورى، زعيم ميليشيات ما يعرف بـ«ثوار طرابلس»، وعلى رأسهم محمد الحجازى، ٣٦ عامًا، من محافظة القاهرة، وهو زعيم «سرية الموت» التابعة لـ«القاعدة» فى العاصمة طرابلس، مشددًا على أنه المسئول عن التحقيقات مع المصريين والليبيين من المنطقة الشرقية.
وأرجع «الشهيبى» عدم علم الحكومة المصرية بهؤلاء السجناء، إلى أن «هذه المعتقلات سرية، حتى حكومات ما بعد الانتفاضة لا تعلم عنها شيئًا، إذ إنها معزولة عن العالم الخارجى»، موضحًا أن من هذه السجون: «الرويمى، وعين زارة، والنواصى، ومعيتيقة، والصاروخ، والعقايدى، وبشير السعداوى، ومزرعة النعام، والفروسية».
وقال إن طرابلس بها ٤٠ سجنًا تابعة للجماعة الإسلامية المقاتلة، لا تعلم عنها السلطات الليبية أو المصرية شيئًا، مشيرًا إلى أن المصريين فى سجن «معيتيقة» حوالى ٣٨٠ سجينًا، وفى «الرويمى» حوالى ٣٩، وفى سجن «النواصى» أكثر من ١٠٠ سجين، وفى «الصاروخ» ١٢ سجينًا، وفى «السعداوى» أكثر من ٢٠ سجينًا، وفى «باب بن غشير» ٦ سجناء، وفى سجن «عين زارة» ٨٠ سجينًا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح

منذ اسبوع

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟

منذ أقل من شهر

طفلة فى الثالثة من عمرها تجبر مجلة "التايم" على الاعتذار

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن مطار سفنكس الجديد قُبيل افتتاحه

منذ أقل من شهر

أول تعليق من محافظ البحيرة على اليمين الدستوري للموظفين

منذ أقل من شهرين

طهاة موائد الرحمن.. صائمون يستخلصون أرزاقهم من جوف اللهب

الآن

عاجل.. حريق بقطار "القاهرة - الأقصر"

هاري كين هداف كأس العالم 2018

فرنسا بطلا لكأس العالم 2018

رمضان عبدالمعز: "محدش هيحاسب الشيخ فلان اللي تزوج أو طلق" (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

كشكول

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

شوقى يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأمصار

بعد خسارة المونديال.. قبلة ساخنة من رئيسة كرواتيا لهذا الشخص

القصر الملكي ينتظر مولود "كيت" الرابع و"ميجان" تهديه توأم

لحظة تتويج فرنسا بلقب كأس العالم روسيا 2018 "فيديو"

هروب نمر في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة

انطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني بتدشين كتاب "الرئيس"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"البلدي يكسب".. 8 علامات تميز البيض الصيني المسمم عن غيره

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

5 رسائل يجب أن توجهيها لحماتك

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎