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الأحد 15/يوليه/2018 - 08:16 م

تفاصيل تأجيل جلسة إثبات نسب الطفلة ديالا.. والسيوي يتهرب من الـ"DNA"

الطفلة ديالا
الطفلة ديالا
خلف جابر- عادل عبدالعال
dostor.org/2250497

قررت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل جلسة إثبات النسب المقامة من الصحفية سماح عبدالسلام، ضد الفنان التشكيلى عادل السيوى، لإثبات نسب طفلتها «ديالا» إليه، إلى ١٩ نوفمبر لتقديم رأى النيابة.

وطالب محامى «السيوى»، برفض الاستئناف، وحجز الدعوى للحكم، فيما طلبت الأم المستأنفة إثباتًا عبر تحليل البصمة الوراثية، وإحالة الدعوى للتحقيق مرة أخرى حال رأت المحكمة أهمية ذلك.
كان عادل السيوى، قد تعهد بإجراء تحليل الـ«DNA» فى جلسة الاستئناف التى انعقدت صباح أمس الأحد ١٥ يوليو ٢٠١٨، إلا أنه فاجأ الجميع فى الجلسة، بحضور محامٍ جديد بتوكيل عن الفنان، يُطالب برفض الاستئناف وحجز الدعوى للحكم.
من جهته، قال الناقد مدحت صفوت فى بيان: «كنا كجماعة ثقافية نأمل أن يَصدق الفنان عادل السيوى فى تصريحاته، وأن يتضامن مع طلب المُدعية لإجراء التحليل، وإنهاء الجدل من جانب، ومحاولة لحفظ حق (ديالا) من جانب آخر».
وأضاف: «لا نقصد نتيجة بعينها للتحليل، وإنّما الهدف هو الدفاع عن الطرف الأضعف (ديالا) فى صراع لا ذنب لها فيه».
وتابع: «لكنّ التشكيلى أصرّ على التنصل من تصريحه العلنى وتعهداته لعدد من زملائه من كبار المثقفين، الأمر الذى يضع علامات الاستفهام حول تهرب فنان بحجم السيوى من وعوده وعدم الوفاء بها».
واختتم صفوت بيانه الذى وقع عليه الكثير من المثقفين، قائلًا: «إننا، واستكمالًا للبيان السابق الصادر فى ٨ يوليو ٢٠١٨ الذى وقّع عليه ما يزيد على ٤٠٠ مثقف مصرى، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، تمسكنا بمطلب إعلان الفنان التشكيلى عادل السيوى أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعى كمطلب أصيل، حفاظًا على حق الطفلة فى إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمى والقضائى السليم».
كانت «عبدالسلام»، أقامت دعوى إثبات نسب ضد الفنان، وذكرت فى الدعوى أنها تزوجت من «السيوى» وعقب إنجابها طفلة رفض الاعتراف بها.

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