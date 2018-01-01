إخوانى منشق: أخجل من أكاذيب قنوات الجماعة عن إنجازات السيسى

قال سعد عبدالواحد، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية بالفيوم، إن قناة «وطن» الإخوانية، التى تبث من تركيا، تروج الأكاذيب عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح «عبدالواحد»، لـ«الدستور»، أن مزاعم تلك القناة وصلت إلى أنها ادّعت أن الدولة تنتقم من محافظة الفيوم لأنها منحت أعلى الأصوات للمعزول محمد مرسى، خلال الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٢.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات فى مشروعات البنية التحتية والأساسية بالفيوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يتحقق منذ ٦٠ عامًا.

وأشار إلى أن القناة الإخوانية تروج، من خلال برامجها، بأن الريف فى الفيوم يعانى من الإهمال فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها، فى حين أن ما لمسه أهل المحافظة بأنفسهم من إنجازات عملاقة على أرض الواقع يثبت كذب ادّعاءات هذه القناة.

وأوضح أنه والعديد من أعضاء الجماعة السابقين بالفيوم، أصبحوا يخجلون من الأكاذيب التى يتم ترويجها من قيادات الخارج، وفى القنوات التى تبث من تركيا.

وأكد «عبدالواحد» أن أجهزة الأمن تفرق جيدًا بين من ينتهج العنف ومن يرفضه، ولا يتم القبض على أحد دون اتهامات صريحة وأدلة واضحة.

