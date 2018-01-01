القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

إسلام سياسى
الأحد 15/يوليه/2018 - 08:15 م

إخوانى منشق: أخجل من أكاذيب قنوات الجماعة عن إنجازات السيسى

السيسى
السيسى
مصطفى الصعيدى
dostor.org/2250496

قال سعد عبدالواحد، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية بالفيوم، إن قناة «وطن» الإخوانية، التى تبث من تركيا، تروج الأكاذيب عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح «عبدالواحد»، لـ«الدستور»، أن مزاعم تلك القناة وصلت إلى أنها ادّعت أن الدولة تنتقم من محافظة الفيوم لأنها منحت أعلى الأصوات للمعزول محمد مرسى، خلال الانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٢.
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات فى مشروعات البنية التحتية والأساسية بالفيوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم يتحقق منذ ٦٠ عامًا.
وأشار إلى أن القناة الإخوانية تروج، من خلال برامجها، بأن الريف فى الفيوم يعانى من الإهمال فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها، فى حين أن ما لمسه أهل المحافظة بأنفسهم من إنجازات عملاقة على أرض الواقع يثبت كذب ادّعاءات هذه القناة.
وأوضح أنه والعديد من أعضاء الجماعة السابقين بالفيوم، أصبحوا يخجلون من الأكاذيب التى يتم ترويجها من قيادات الخارج، وفى القنوات التى تبث من تركيا.
وأكد «عبدالواحد» أن أجهزة الأمن تفرق جيدًا بين من ينتهج العنف ومن يرفضه، ولا يتم القبض على أحد دون اتهامات صريحة وأدلة واضحة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

أوراق الخرباوي.. شهادة هيكل عن أسطورة حسن البنا الكاذبة

منذ أقل من شهرين

المُجدد الأعظم.. إحياء عبدالمتعال الصعيدى

منذ أقل من شهرين

أوراق الخرباوى.. عسكرى المرور الذى دفعنى إلى طريق الجماعات

الآن

عاجل.. حريق بقطار "القاهرة - الأقصر"

هاري كين هداف كأس العالم 2018

فرنسا بطلا لكأس العالم 2018

رمضان عبدالمعز: "محدش هيحاسب الشيخ فلان اللي تزوج أو طلق" (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

كشكول

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

شوقى يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأمصار

بعد خسارة المونديال.. قبلة ساخنة من رئيسة كرواتيا لهذا الشخص

القصر الملكي ينتظر مولود "كيت" الرابع و"ميجان" تهديه توأم

لحظة تتويج فرنسا بلقب كأس العالم روسيا 2018 "فيديو"

هروب نمر في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة

انطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني بتدشين كتاب "الرئيس"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"البلدي يكسب".. 8 علامات تميز البيض الصيني المسمم عن غيره

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

5 رسائل يجب أن توجهيها لحماتك

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎