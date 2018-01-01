القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
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الأحد 15/يوليه/2018 - 08:10 م

"السكة الحديد" تنفي نشوب حريق بقطار في نجع حمادي

السكة الحديد تنفي
وكالات
dostor.org/2250493

قال المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن السيطرة على حريق نشب في قطار بنجع حمادي اليوم الأحد.
وأكد رئيس الهيئة، في بيان، انتظام حركة القطارات على جميع خطوط الهيئة، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات.
وطالب الهيئة بتحري الدقة عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكة الحديد والرجوع إلى المصادر الرسمية لعدم حدوث ذعر وبلبلة بين جمهور المسافرين.

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