البحرين تفوز على تونس 76/61 فى البطولة العربية للشباب لكرة السلة

فاز، اليوم الأحد، منتخب البحرين على منتخب تونس بنتيجة 76-61 فى أولى مباريات المنتخبين بالبطولة العربية للشباب لكرة السلة التى تستضيفها مصر اعتبارا من اليوم.

وحصد منتخب البحرين أول ثلاث نقاط له فى البطولة التى تقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

يذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو بمشاركة سبعة منتخبات هى مصر والبحرين وتونس والسودان والجزائر والأردن والإمارات وتقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد.