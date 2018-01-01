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الأحد 15/يوليه/2018 - 08:07 م

حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدد من المحافظات

حملات أمنية ومرورية
وكالات
dostor.org/2250490

شنت الأجهزة الأمنية عددا من المحافظات، الأحد، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين على القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، إضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.

ففي المنيا، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 21 قطعة سلاح ناري دون ترخيص، وتحرير 3119 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط سائقين اثنين لتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية، ومصادرة طن دقيق مجهول المصدر.

فيما أسفرت حملة الإزالات عن إزالة 279 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 63 فدانًا و10 قراريط و13 سهمًا.

وفي سوهاج، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير شركة للاستثمار العقاري والدعاية والإعلان لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 8 ملايين و900 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والعقارات نظير الحصول على أرباح شهرية دون الوفاء بوعده أو رد المبالغ.

وفي قنا، أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط 26 متهمًا بحوزتهم 35 قطعة سلاح ناري وضبط 544 متهمًا مطلوب التنفيذ عليهم في 6360 حكمًا قضائيا وعاطل بحوزته 250 جرام أفيون، وضبط 53 عنصرًا من العناصر الإجرامية الخطرة، وتحرير 992 مخالفة مرورية متنوعة.

في الغربية، أسفرت الحملة عن ضبط 119 هاربًا من أحكام جنائية، و6 قطع سلاح ناري دون ترخيص، و20 قطعة سلاح أبيض، وتحرير 1290 مخالفة مرورية متنوعة.

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