الجزائر تفوز على السودان 65/27 فى البطولة العربية للشباب فى كرة السلة

فاز المنتخب الجزائرى على نظيره السودانى 65-27 فى أولى مباريات الفريقين فى البطولة العربية للشباب فى كرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 21 يوليو.

وتقام البطولة في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى بمشاركة سبعة منتخبات هي مصر والبحرين وتونس والسودان والجزائر والأردن والإمارات.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى اليوم أمام الأردن بعد مراسم الافتتاح الرسمى.