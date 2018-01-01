3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية بأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.

وأشارت الوكالة إلى حضور ما مجموعه 3.031.768شخصًا المباريات الـ 64 لبطولة هذا الصيف بمعدل حضور بلغ 47.371 شخصًا.

ووفقا للفيفا، سجلت 4 بطولات فقط من كأس العالم السابقة حضور أكثر من ثلاثة ملايين متفرج، في حين، سجلت بطولة عام 1994 في الولايات المتحدة الرقم القياسي في حضور الجماهير، عندما شاهد ما مجموعه أكثر من 3.59 مليون مشجع المباريات في الملاعب.