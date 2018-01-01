أمير الكويت يهنئ الرئيس الفرنسي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة كاس العالم في روسيا.



وأشاد أمير الكويت بما وصفه "الأداء الرفيع والمميز" الذي قدمه المنتخب الفرنسي طوال منافسات البطولة والذي أهله للفوز بكأس البطولة وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها كل منتخبات الدول المشاركة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما ثمن الشيخ الصباح الجهود الكبيرة التي بذلتها روسيا والاستعدادات التي قامت بها والإمكانات التي وفرتها لإنجاح البطولة، ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.