مدرب فرنسا: لم نقدم مباراة استثنائية أمام كرواتيا ولكن نستحق التتويج باللقب

أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سعادته البالغة لتتويج منتخب بلاده بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، مؤكدا أنه شيء جميل ورائع أن يتوج بالبطولة كلاعب مرة وكمدرب أخرى، مشيرا إلى أنه أمر رائع بأن يتوج هذا المنتخب أبطالا للعالم، وبينهم من هو بعمر 19 عاما.

وتوجت فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها في المباراة النهائية على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأوضح ديشامب في تصريحاته عقب اللقاء، أن المنتخب الفرنسي لم يقدم مباراة استثنائية، ولكنه نجح في فرض أسلوبه على المنتخب الكرواتي، وتسجيل 4 أهداف.

وتابع مدرب فرنسا: "أنا سعيد للغاية بمجموعة اللاعبين، لقد أتينا من بعيد، وبدأنا البطولة بشكل تدريجي، وهدفنا كان من البداية تحقيق اللقب، لا شيء غير ذلك" مختتما تصريحاته بكلمة وجهها للاعبين قائلا: "أنتم أبطال العالم لمدة أربع سنوات".