ترامب يهنئ بوتين لاستضافته بطولة كأس عالم وصفها بـ "العظيمة بحق"





هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على "استضافة بطولة كأس عالم عظيمة بحق".

وقال ترامب في تغريدة له وهو في طريقه لحضور قمة مع بوتين في هلسنكي غدا الاثنين: "تهانينا لفرنسا، التي لعبت كرة قدم غير عادية، وعلى الفوز بكأس العالم 2018".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تهانينا للرئيس بوتين وروسيا لاستضافة بطولة كأس عالم رائعة بحق، فهي واحدة من أفضل البطولات على الإطلاق!".

