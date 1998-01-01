الآلاف من الفرنسيين يحتفلون بفوز فرنسا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

احتفل الآلاف من الفرنسيين في العاصمة الفرنسية باريس ومختلف المدن بفوز بلادهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها، وذلك إثر تغلب منتخب الديوك على كرواتيا (2-4) في مباراة النهائي التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "لوجنيكي" في موسكو أمام أكثر من 80 ألف متفرج.

واحتشدت الجماهير في محيط "قوس النصر" بجادة الشانزليزيه الشهيرة بباريس مرددين النشيد الوطني وهتافات تشجيعية لمنتخب فرنسا ونجومه.

كانت السلطات الفرنسية أقامت أكثر من 230 ساحة تشجيع في جميع أرجاء البلاد لاسيما أمام معلم "برج إيفل" بباريس حيث تم وضع شاشات عملاقة وتخصيص ساحة تتسع لأكثر من 90 ألف شخص، كما تم حشد أكثر من 110 آلاف من قوات الأمن لتأمين تلك الساحات وما قد يواكبها من احتفالات حال تتويج فرنسا بلقب بطل العالم.

بهذا الفوز تحرز فرنسا هذا اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها به عام 1998، كما أصبح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثالث رجل يفوز باللقب العالمي كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زجالو الفائز به عندما كان لاعبا في 1958 و1962 ومدربا في 1970، والألماني فرانتز بكنبارو المتوج لاعبًا في 1974 ومدربًا في 1990.