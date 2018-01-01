ديشان فخور بالإنجاز التاريخي للمنتخب الفرنسي

أبدى الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، فخره الشديد بتتويج فريقه بطلا لكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على كرواتيا 4 2 اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وقال ديشان في أول تصريح تليفزيوني له:"هذا أمر جيد للغاية، وأمر رائع للاعبين، جيل من الشباب. كان لدينا الكثير من المميزات في هذا اليوم وسجلنا أهدافا تكفي للفوز".

وأضاف:"الفخر موجود. أنا هنا لأحقق الأهداف".

وقال رجل المباراة أنطوان جريزمان:"اشعر بالسعادة. لقد تمكنا من فعل ذلك، وهو حمل الكأس إلى فرنسا".

