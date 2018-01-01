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الأحد 15/يوليه/2018 - 07:40 م

ويل سميث يحتفل بنهائي كأس العالم على طريقته الخاصة

ويل سميث يحتفل بنهائي
منار إبراهيم
dostor.org/2250467

حرص النجم العالمي على الاحتفال بنهائي كأس العالم الذي انتهى لصالح فرنسا أمام كرواتيا بنتيجة 2 - 4، والذي أقيم منذ قليل بروسيا.

وشارك "سميث" عدة صور وفيديوهات له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أثناء احتفالاته بالمباراة الأخيرة لكأس العالم هذا العام التي فازت بها فرنسا.

كما نشر فيديو آخر عبر قصته اليومية على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يظهر التواجد الأمني الكثيف حول ملعب المباراة.

وخلال الأيام الماضية، حرص ويل سميث على نشر عدد من الفيديوهات له من روسيا، كما نشر قبل ساعات صورة له مع المغنية العالمية إيرا إستريفي، والمغني الأمريكي نيكي جام، إلى جوار كأس العالم. كما شارك في الاحتفال بنهائي الكأس نجم المنتخب البرازيلي السابق رونالدينيو.

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