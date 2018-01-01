الأحد 15/يوليه/2018 - 07:34 م
محمد بن زايد يهنىء فرنسا ويشيد بتنظيم روسيا للبطولة
محمد عمر
dostor.org/2250465
هنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم، فرنسا، لفوز منتخبها الوطني بكأس العالم المقام في روسيا، بعد تغلبه على نظيره الكرواتي.
وقال بن زايد في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر "نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلا لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار".
وأضاف "كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة".