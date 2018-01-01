القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

الكابتن
الأحد 15/يوليه/2018 - 07:30 م

البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
dostor.org/2250461


توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة (القفازالذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ اسبوع

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟

منذ أقل من شهر

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه

منذ أقل من شهر

الأهلى يغرى الأجانب الثلاثة براتب 600 ألف دولار.. ويوسف يهدد المتمردين

منذ أقل من شهر

نهاية الماكينات.. لماذا سقطت ألمانيا فى المونديال؟

الآن

عاجل.. حريق بقطار "القاهرة - الأقصر"

هاري كين هداف كأس العالم 2018

فرنسا بطلا لكأس العالم 2018

رمضان عبدالمعز: "محدش هيحاسب الشيخ فلان اللي تزوج أو طلق" (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

كشكول

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

شوقى يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

الأمصار

بعد خسارة المونديال.. قبلة ساخنة من رئيسة كرواتيا لهذا الشخص

القصر الملكي ينتظر مولود "كيت" الرابع و"ميجان" تهديه توأم

لحظة تتويج فرنسا بلقب كأس العالم روسيا 2018 "فيديو"

هروب نمر في حديقة حيوانات بالولايات المتحدة

انطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني بتدشين كتاب "الرئيس"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"البلدي يكسب".. 8 علامات تميز البيض الصيني المسمم عن غيره

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

5 رسائل يجب أن توجهيها لحماتك

مباريات
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎