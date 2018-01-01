الأحد 15/يوليه/2018 - 07:30 م
البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا
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توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة (القفازالذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.
توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة (القفازالذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.
شن مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرتى الطب البيطرى والصحة، ومديرية التموين، حملة استهدفت ضبط الأسواق والأغذية المنتهية الصلاحية وضبط الأسعار. ترأس الحملة وائل ...