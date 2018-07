بعد 10 سنوات.. عودة Mamma Mia من جديد

تبدأ دور العرض المصرية الأربعاء المقبل عرض فيلم Mamma Mia: Here We Go Again الذي يأتي بعد 10 سنوات من الفيلم الذي حمل نفس الاسم ليجدد القصة، لكن من خلال الجيل الجديد.



وتدور قصة الفيلم الجديد حول اكتشاف صوفي حاملها، وهي صغيرة في السن، وهو ما حدث مع والدتها أيضا اثناء حملها، فتذهب إلى جزيرة كالوكايري اليونانية التي جاءت إليها والدتها حينما كانت حامل بها، حيث يعتقدون أن الجزيرة ستعلم الأم الجديدة تحمل مسئولية الأطفال.



الفيلم من بطولة ليلي جيمس، أماندا سيفريد، دومينيك كوبر، ميريل ستريب، كولين فيرث وبيرس بروسنان ومن تأليف وإخراج أول باركر.