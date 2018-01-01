الأحد 15/يوليه/2018 - 07:23 م
"لوكا مودريتش" أفضل لاعب في كأس العالم 2018
مصطفى مسلم
dostor.org/2250455
حصل لاعب وسط منتخب كرواتيا "لوكا مودريتش" على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018 بمونديال روسيا.
حصل لاعب وسط منتخب كرواتيا "لوكا مودريتش" على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018 بمونديال روسيا.
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