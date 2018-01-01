انطلاق معسكر الفوج الثاني للحكام بالقرية الشبابية في بورسعيد

انطلق، اليوم الأحد، معسكر الفوج الثاني للحكام، المقام بالقرية الشبابية في بورسعيد.



وبدأ المعسكر بخضوع الحكام للميزان، بعدها ألقى الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة، التعليمات الخاصة بالمعسكر، ثم ألقى عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام كلمة الافتتاح، كما استمع الحكام لمحاضرات من جمال الغندور وأحمد الشناوي ووجيه أحمد ومجدى رزق وسيد مراد وأحمد أبوالعلا وحمدي فتحي.



ووجهت اللجنة الشكر للعاملين بالمدينة الشبابية على ما قدموه من جهود ومساعدات لإنجاح المعسكر.