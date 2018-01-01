مقتل متظاهرين عراقين على يد قوات الأمن جنوبي البلاد

قتل متظاهران عراقيان، مساء اليوم الأحد، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة السماوة جنوبي العراق، على خلفية التظاهرات العارمة التي تضرب جنوبي البلاد منذ أسبوع.



وحظرت قوات الأمن، أمس، التجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوب البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، وذلك حسب وكالة رويترز.



واتسع نطاق الاحتجاجات في محافظات الجنوب في المثنى والبصرة وميسان والديوانية وذي قار ما أسفر عن سقوط قتيلين وجرحى.



واتخذت رئيس الوزراء حيد العبادي أمس 7 قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة،ووضع خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، وإقالة بعض المسؤولين.