الأحد 15/يوليه/2018 - 06:59 م
فرنسا بطلا لكأس العالم 2018
مصطفى مسلم
dostor.org/2250433
تمكن المنتخب الفرنسي اليوم من هزيمة منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، وتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد غياب عن منصه التتويج منذ 1998.
تمكن المنتخب الفرنسي اليوم من هزيمة منتخب كرواتيا بنتيجة 4-2، وتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد غياب عن منصه التتويج منذ 1998.
شن مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرتى الطب البيطرى والصحة، ومديرية التموين، حملة استهدفت ضبط الأسواق والأغذية المنتهية الصلاحية وضبط الأسعار. ترأس الحملة وائل ...