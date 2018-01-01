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الأحد 15/يوليه/2018 - 06:47 م

الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد

الإسماعيلي يتعادل
وكالات
dostor.org/2250427

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سلبيا، مع فريق حرس الحدود في المواجهة الودية التي جمعتهما على ملعب (المكس) ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.
واختتم الفريق معسكره الحالي بالإسكندرية بعد خوض 3 تجارب ودية أمام فرق: المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.
ومن المقرر أن يعود الفريق مساء اليوم إلى الإسماعيلية قبل التوجه خلال أيام لسلطنة عمان، لخوض دورة "صلالة" الودية الدولية في الفترة من 22 وحتى 26 يوليو الجاري.

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