استقبال حافل لبعثة المنتخب البلجيكي في بروكسل

استقبل آلاف المشجعين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، بعثة منتخب بلجيكا لكرة القدم العائدة من روسيا بعد أن حقق "الشياطين الحمر" الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم إثر الفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين.

وأعلنت الشرطة المحلية في بروكسل على حسابها بموقع (تويتر) أن 40 ألف شخص حيوا لاعبي المنتخب في شوارع العاصمة، كما أقيمت الفعالية الرئيسية للاحتفال بإنجاز اللاعبين في مجلس بلدية بروكسل والذي أحاط به حوالي 8 آلاف شخص.

ومن شرفة المبنى، صرح المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز مخاطبا الجماهير المحتشدة: "أريد أن أشكركم لأنه حين كنا في روسيا تلقينا العديد من الرسائل التي تؤكد ثقتكم في أن هذا الفريق سيصنع التاريخ في كرة القدم البلجيكية".

من جانبه، اهتم قائد الفريق إدين هازارد بزيادة حماس الحاضرين باستخدام الـ(دي جي)، وأعرب عن امتنانه لدعمهم.

وكان منتخب "الشياطين الحمر" قد حقق إنجازا غير مسبوق في كرة القدم البلجيكية حين فاز لأول مرة في تاريخه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم.