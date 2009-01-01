"الأعمال المصري الروماني" يدرس إنشاء شركة مساهمة للاستثمار والتجارة

أعلن الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني أنه يدرس مقترحا بإنشاء شركة مساهمة للاستثمار وتعزيز التجارة مع رومانيا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجانب المصري بالمجلس بعد تولي الدكتور أحمد السكري رئاسة المجلس الذي أكد أن الشركة الجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهي شركة مساهمة مصرية ستعمل في كل ما هو يتعلق بتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر ورومانيا.

وقال السكري: إن خطة المجلس تستهدف خلال الفترة المقبلة جذب الاستثمارات الرومانية لمصر وتعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بقطاعات الأدوية والسياحة والأسمدة والمبيدات.

ونوه بأن الصادرات المصرية كانت في مقدمة أولويات السوق الروماني قبل ثورة 25 من يناير خاصة في قطاع الأدوية والخضروات، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على الترويج للمنتجات المصرية والعمل على جذب العديد الاستثمارات للسوق المصرية.

وأكد أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة أولويات خطة المجلس الجديدة حيث من المستهدف جذب 3 ملايين سائح روماني لمصر بواقع 10% من إجمالي عدد السائحين البالغ عددهم ما بين 20 مليونا إلى 30 مليون سائح.

ووجه السكري الشكر للمهندس حسن الشافعي الرئيس السابق للمجلس على الجهود التي بذلها.. مشيرا إلى أن المجلس حقق نجاحات كبيرة على مستوى تعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال المصري والروماني وزيادة الاستثمارات المشتركة ونمو التجارة البينية إلا أن نتائج هذه الجهود قد لا تظهر حاليا نتيجة للظروف الاقتصادية في مختلف الدول.

ومن جانبها.. قالت أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بالمجلس: إن العلاقات التجارية المصرية الرومانية تعد قوية للغاية وتاريخيها يرجع إلى 112 عاما، مضيفة أن هناك تعاونا دائما بين مجتمع الأعمال في البلدين منذ 2009.