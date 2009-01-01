القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

مصر
الأحد 15/يوليه/2018 - 06:43 م

"الأعمال المصري الروماني" يدرس إنشاء شركة مساهمة للاستثمار والتجارة

الأعمال المصري الروماني
وكالات
dostor.org/2250422

أعلن الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني أنه يدرس مقترحا بإنشاء شركة مساهمة للاستثمار وتعزيز التجارة مع رومانيا.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجانب المصري بالمجلس بعد تولي الدكتور أحمد السكري رئاسة المجلس الذي أكد أن الشركة الجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وهي شركة مساهمة مصرية ستعمل في كل ما هو يتعلق بتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر ورومانيا.
وقال السكري: إن خطة المجلس تستهدف خلال الفترة المقبلة جذب الاستثمارات الرومانية لمصر وتعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بقطاعات الأدوية والسياحة والأسمدة والمبيدات.
ونوه بأن الصادرات المصرية كانت في مقدمة أولويات السوق الروماني قبل ثورة 25 من يناير خاصة في قطاع الأدوية والخضروات، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على الترويج للمنتجات المصرية والعمل على جذب العديد الاستثمارات للسوق المصرية.
وأكد أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة أولويات خطة المجلس الجديدة حيث من المستهدف جذب 3 ملايين سائح روماني لمصر بواقع 10% من إجمالي عدد السائحين البالغ عددهم ما بين 20 مليونا إلى 30 مليون سائح.
ووجه السكري الشكر للمهندس حسن الشافعي الرئيس السابق للمجلس على الجهود التي بذلها.. مشيرا إلى أن المجلس حقق نجاحات كبيرة على مستوى تعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال المصري والروماني وزيادة الاستثمارات المشتركة ونمو التجارة البينية إلا أن نتائج هذه الجهود قد لا تظهر حاليا نتيجة للظروف الاقتصادية في مختلف الدول.
ومن جانبها.. قالت أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بالمجلس: إن العلاقات التجارية المصرية الرومانية تعد قوية للغاية وتاريخيها يرجع إلى 112 عاما، مضيفة أن هناك تعاونا دائما بين مجتمع الأعمال في البلدين منذ 2009.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 3 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ اسبوع

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

طور سيناء تشيع جثمان الرائد سامح مدحت

النواب في جلسة الجامعات الأجنبية داخل مصر: هوّ الماتش الساعة 5؟

ضبط صياد اعتدى جنسيًا على نجلة شقيقته بالغربية

الأكثر قراءة

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

بث مباشر.. مباراة فرنسا وكرواتيا على bein sport HD بدون تقطيع يوتيوب

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

ads
ألبومات الصور

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

تردد قناة bein sport HD المفتوحة الناقلة لمباراة كرواتيا وفرنسا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

بث مباشر.. مباراة فرنسا وكرواتيا على bein sport HD بدون تقطيع يوتيوب

بعد موافقة البرلمان.. منح الجنسية للأجانب بـ7 ملايين جنيه

كشكول

«التعليم العالى» تعلن الكليات والمعاهد الجديدة بتنسيق 2018-2019

الرابع علمي ثانوية أزهرية : عرفت بالنتيجة من الخط الساحن والشيخ الشعراوي ويعقوب قدوتي

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للتنسيق

فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

"تجارة عين شمس" تعلن نتائج الدراسات العليا

الأمصار

"نمر" يسبب حالة هرع في حديقة الحيوان بالولايات المتحدة

انطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني بتدشين كتاب "الرئيس"

مقتل "مسيلمة الكذاب" مُدعي النبوة في سوريا

فرنسا بطل كأس العالم روسيا 2018 بعد الفوز على كرواتيا 4-2

"نيسان" تطلق السيارة الرياضية الأسرع في العالم (صور)

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"البلدي يكسب".. 8 علامات تميز البيض الصيني المسمم عن غيره

نصائح لحماية منزلك من غاز أول أكسيد الكربون السام

5 رسائل يجب أن توجهيها لحماتك

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎