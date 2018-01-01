وزير الزراعة: خطابات رسمية لكل شركات الأسمدة للالتزام بتوريد حصتها

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك بعض شركات الأسمدة تقوم بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبعض الآخر لم يلتزم، مشيرا إلى أنه تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بحصتها وهي 55% من إنتاجها.

وأضاف أبوستيت، خلال ندوة قوافل الإرشاد التي عقدت، اليوم الأحد، بمركز الأعلاف والأغذية في مركز البحوث الزراعية، أن اعتبارا من شهر يوليو الجاري، لن يتم إصدار شهادات للشركات حتى تقوم بالتصدير إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلي.

وأشار إلى أن هناك خللا في منظومة توزيع الأسمدة فبعض المحافظات حصلت على حصتها كاملة، والبعض الآخر لم يحصل على أكثر من 30% من حصتها، وسوف يتم علاج هذا الخلل، ولن يسمح باستمراره.

وأوضح وزير الزراعة، أن دور مركز البحوث الزراعية ليس فقط البحث العلمي، ولكن أيضا الإرشاد الزراعي، مؤكدا أنه سيتم تفعيل دور أكثر من 220 مركزا إرشاديا على مستوى الجمهورية.

وأشار أبوستيت، إلى أنه يوجد حوالي 9 آلاف أستاذ وعالم وباحث في مركز البحوث الزراعية يبذلون جهودا كبيرة في مجال البحث العلمي الزراعي، وستتم الاستفادة من خبراتهم في مجال الإرشاد لمساعدة الفلاحين.