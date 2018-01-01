وزير الآثار: حريصون على تسجيل مسار العائلة المقدسة لدى "اليونسكو"

أكد وزير الآثار الدكتور خالد عناني، حرص الوزارة على تسجيل رحلة مسار العائلة المقدسة ماديا ومعنويا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وقال الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إن هناك لجنة متخصصة تسعى لتسجيل نحو 25 موقعا أثريا وكنيسة تشمل كافة المحطات الخاصة بمسار العائلة المقدسة، فضلا عن التسجيل المعنوي للرحلة ذاتها في مصر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد "كتالوج" خاص بمسار العائلة المقدسة، لافتا إلى أن عملية التسجيل تتم بمشاركة المتخصصين في التاريخ القبطي وبالتعاون مع الكنيسة المصرية.

وقال: إن المباني الأثرية الخاصة بمسار العائلة المقدسة ليست تابعة لوزارة الآثار، لكن الوزارة أشرفت على ترميمها، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير الخدمات في المناطق الأثرية، ومنها تجهيز تلك المناطق لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط، حرص الوزارة على الترويج لرحلة مسار العائلة المقدسة، مشيرة إلى أن هذا الملف يلقى اهتمام من الحكومة بالكامل.

وأشارت إلى حرص وزارة السياحة على التنسيق مع وزارتي الآثار والتنمية المحلية لتجهيز المناطق التي تشملها رحلة العائلة المقدسة لتكون جاهزة لاستقبال السائحين.

من جانبها، أشارت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إلى أهمية تحويل رحلة العائلة المقدسة إلى برنامج سياحي متكامل، باعتبارها منتجا سياحيا متفردا ينافس بقوة على المستوى العالمي.

وقالت رئيسة اللجنة، إن هذا المشروع يحظى باهتمام بالغ من كافة أجهزة الدولة، وذلك في ظل وجود العديد من المواقع السياحية المسيحية التي يمكن الاستفادة منها في رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر، والتي تمثل أهمية خاصة لملايين المسيحيين في العالم.