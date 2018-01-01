وزيرة البيئة: وضع أطر للحد من استنزاف الموارد الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة وما تم تطويره في عملية التحديث مؤخرا يضع مصر في مكانتها ضمن الدول المتقدمة التي تحسن استخدام مواردها الطبيعية، حيث تم دراسة الأثار البيئية لكافة البرامج التنموية والخدمية ووضع أطر العمل للحد من أي تدهور أو استنزاف لتلك الموارد معتمدة على النظم والتكنولوجيات الحديثة والبدائل المحلية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة البيئة "عبر الفيديو المسجل" خلال تكريم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق بلجنة البيئة بمجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعتمد في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة خلال الأعوام المقبلة على كوادرها الشابة وخبرة قياداتها وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بشراكة حقيقية نجتمع فيها على حماية رأس المال الطبيعي الذي حبا الله به مصرنا الغالية، والذي سيظل أساس نهضتها وتقدمها باستغلال الطاقات والخبرات والكوادر البشرية في كافة المجالات.

وأعربت وزيرة البيئة، عن امتنانها لأعضاء لجنة البيئة بمجلس النواب التي تعد داعما رئيسيا لكل ما تقوم به الوزارة وشريكا رئيسيا في أي نجاح ولا سيما أن قطاع البيئة له دور كبير في الاقتصاد القومي نظرا لتداخله مع كافة القطاعات التنموية لضمان استداماتها ودوره الأساسي في حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.