تشيلسي يسعى لضم هيجواين لاعب يوفنتوس

ذكرت شبكة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس الإيطالي في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأضافت الشبكة أن تشيلسي يرغب في عقد صفقة تبادلية مع بطل الكالتشيو تتضمن انتقال ألفارو موراتا إلى تورينو، مقابل انتقال هيجواين إلى ستامفورد بريدج.

وأشارت إلى أن "السيدة العجوز" لا يريد تلك الصفقة التبادلية مع تشيلسي، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم رغبة يوفنتوس في استعادة خدمات موراتا بعد النجاح في ضم لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

من ناحية أخرى.. ذكرت شبكة "بريميوم سبورت" الإيطالية، أن ثنائي تشيلسي وليفربول، في حالة تأهب بشأن لاعب فريق ميلان سوسو.

ويتواجد اللاعب الإسباني على رادار الناديين الإنجليزيين في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وارتبط سوسو بإمكانية مغادرة سان سيرو في الصيف الماضي ولكنه جدد عقده حتى عام 2022.

وأضافت الشبكة أن الشرط الجزائي في عقد سوسو، صالح للأندية خارج إيطاليا فقط، وسينتهي في منتصف الليل.

وأوضحت أن الشرط الجزائي يقدر بـ38 مليون يورو، مشيرة إلى أن تشيلسي وليفربول يستطيعان ضم سوسو مقابل دفع الشرط الجزائي قبل الوقت المحدد وإلا سيضطران بعد ذلك إلى الدخول في مفاوضات مع الروسونيري بشأن الرسوم المالية.

