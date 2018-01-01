وزير خارجية ألمانيا يحذر ترامب من عقد أي صفقات أحادية الجانب مع بوتين

حذر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عقد أي صفقات أحادية الجانب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة فنلندا غدًا الاثنين، قد تأتي على حساب حلفاء الولايات المتحدة في الغرب.

وأكد ماس -في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد- أن "من يسئ إلى شركائه، فهو يخاطر بفقدانهم في نهاية المطاف"، موضحًا أن عقد أمريكا لصفقات أحادية الجانب على حساب شركائها تضر أيضًا بالولايات المتحدة في النهاية.

فيما رحب ماس بفكرة عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي قائلًا " لقد أعربنا دائمًا عن الحاجة إلى عقد حوار مع روسيا، لذا فإن المحادثات بين واشنطن وروسيا أمر جيد"، مشيرًا إلى أنه ستكون خطوة إلى الأمام إذا وفر هذا اللقاء أيضًا حافزًا لنزع السلاح النووي، القضية التي أعلن ترامب أنه سيثيرها مع بوتين خلال لقائهما.

وكان ترامب قد شن هجومًا علنيًا شرسًا في وقت سابق على التأييد الألماني لاتفاق مع روسيا على مد خط أنابيب لنقل الغاز في بحر البلطيق، وقال إن برلين "أسيرة لروسيا" وانتقد عدم زيادة إنفاقها الدفاعي أكثر.

فيما وصف ترامب يوم الخميس الماضي بوتين بـ "المنافس" وليس "العدو"، كما أنه صرح في وقت سابق بأن لقاءه ببوتين ربما يكون الأسهل من بين عدة لقاءات عقدها خلال تواجده في القارة الأوروبية مؤخرًا، مرجحًا أنه وبوتين سيتوافقان معًا عندما يعقدان قمتهما الأولى المقررة غدًا الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.