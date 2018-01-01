"ثعبان المصيف".. قصة غرق طفلة السويس بإحدى القرى السياحية

بدأت المصايف وبدلًا من أن يذهب الناس للتنزه يعود بعضهم بالألم والحسرة لفقدان ذويهم في حالات غرق، وهو ما حدث مع الطفلة فاطمة طه عبد الرحيم، تعرضت للغرق داخل حمام سبابحة بقرية مارينا وادى دجلة بالعين السخنة.



وروت عمة الطفلة، لـ«الدستور»، أن الطفلة فاطمة (8 سنوات) نزلت لحمام السباحة المخصص للأطفال بالقرية في حين أن والدها كان بجابنها في حمام الكبار، ولم تكمل 15 دقيقة حتى خرجت جثة هامدة.



وأضافت:«ماكنش في أي حد ولا فريق إنقاذ ولا مسعف ولا دكتور في القرية، وأقرب دكتور وصلوله بعد ساعة ونص، بعد ما أخدوا البنت للدكتور وحاول يسعفها والوضع كان صعب راحوا بيها مستشفي السويس، وهناك دخلت العناية المركزة وفضل النبض مش مستقر وقالوا حصل تليف في الخلايا الجزعية بسبب نقص الأكسجين».



وتابعت:« بعد وفاة الطفلة الساعة 4 العصر، قام والدها بتحرير محضر ضد القرية، وعندما سألوا شهود العيان قالوا إنه بعد انتشال جثة الطفلة من الميّه بدقائق عثر العاملين بالقرية السياحية على ثعبان يتحرك بحمام السباحة وأنهم قاموا على الفور بقتله وحدث ذلك أمام الجميع بالقرية».



وقال زيزو عم الطفلة لـ«الدستور»: «البنت كانت في حمام السباحة المخصص للأطفال، الأمر غريب، ونحن لا نعلم السبب الحقيقي وراء غرق فاطمة من الممكن أن تكون قد شاهدت الثعبان ومن المفاجأة والفزع غرقت وتوفت».