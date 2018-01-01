روما يقترب من التعاقد مع الفرنسي أريولا حارس مرمى سان جيرمان

توصل نادي روما الإيطالي، إلى اتفاق مع اللاعب الدولي الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، لينضم لصفوف "الذئاب" في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب شبكة (بريميوم سبورت)، الإيطالية، فإنه من المتوقع أن يرحل الحارس صاحب الـ"25" عامًا، بعد انتقال الإيطالي المُخضرم جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق للنادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي سيتحرك للتعاقد مع أريولا الذي يُعد حريصا على اللعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، في ظل اقتراب رحيل البرازيلي أليسون بيكر.

وكانت تقارير قد ذكرت أن بيكر تلقى عرضًا من نادي ليفربول الإنجليزي.