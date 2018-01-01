وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة

تفقد وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، اليوم الأحد، مطار أسيوط الدولي، وذلك في إطار جولاته الميدانية والمتابعات المستمرة التي يقوم بها داخل المطارات المصرية.

وذكر بيان لوزارة الطيران، أن الوزير المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية رافق وزير الطيران في جولته وكان في استقبالهما اللواء طيار خالد عبد السلام مدير مطار أسيوط الدولي.

وأضاف البيان أن الفريق يونس اطلع، خلال جولته، على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، ومتابعة حركة السفر والوصول داخل صالات المطار، بالإضافة إلى اطمئنانه على استعدادات المطار لاستقبال موسم الحج لهذا العام، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن القدرة الاستيعابية للمطار إضافة إلى مشروعات التطوير التي شهدها المطار خلال الفترة الماضية.

ووجه الفريق يونس المصري - في ختام جولته - بضرورة العمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب ورفع معدلات الحركة الجوية بالمطار بما يتناسب مع المشروعات الاستثمارية والقومية التي تنفذها الدولة بمنطقة الصعيد، كما وجه المسؤولين بالمطار بتقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام من صعيد مصر.

وأشار البيان إلى أن الوزير فور عودته إلى مطار القاهرة تفقد مبنى الرحلات الموسمية؛ للوقوف على مراحل الاستعدادات النهائية لبدء موسم الحج هذا العام، ومبنى الركاب رقم (2)؛ للإطلاع على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب وانتظام حركة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.

كما زار الفريق يونس المصري مقر الشركة المصرية للمطارات وكان في استقباله اللواء طيار طارق فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تفقد المكاتب الإدارية وغرفة العمليات بالشركة؛ وذلك للوقوف على سير العمل والتعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها، كما اطلع على الخطة الاستراتيجية لتطوير المطارات المصرية..موجها بضرورة تنمية هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعد من أهم موارد الدخل القومي المصري.