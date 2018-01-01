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الأحد 15/يوليه/2018 - 06:32 م

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
وكالات
dostor.org/2250402

عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعًا مساء اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ؛ لمناقشة الأعداد المقترح قبولها في العام الجامعي 2018 2019 بكليات الجامعات المصرية في ضوء ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول) باعتبارها من أهم المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أن اللجنة أحيطت علمًا بتفويض المجلس الأعلى للجامعات للجنة فى بعض الاختصاصات والتي منها تحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الجامعات المصرية في العام الجامعي 2018 2019 والبت في بدء الدراسة بالكليات الجديدة التي يصدر بها قرارات أثناء أعمال مكتب التنسيق.

كما أحيطت اللجنة بقواعد القبول والتنسيق التي أقرت في المجلس الأعلى للجامعات والصادر بها القرار الوزاري رقم 2131 بتاريخ 11 6 2018.

ووافقت اللجنة على اعتبار الأعداد المقرر قبولها في العام الجامعي الماضي 2017 2018 أعدادًا استرشادية عند تحديد اللجنة العليا للتنسيق للأعداد المقرر قبولها فى العام الجامعي الجديد 2018 2019 مع الأخذ في الاعتبار أعداد الناجحين في امتحان الثانوية العامة المصرية عام 2018 (الدور الأول + الدور الثاني).

وأحيطت اللجنة علمًا بالقرارات الوزارية التي صدرت بالموافقة على بدء الدراسة بالكليات الجديدة في العام الجامعي 2018 2019 مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأعداد المقررة لها في حدود مقترحات الجامعات في هذا الشأن، وطبقًا للطاقة الاستيعابية لهذه الكليات.

وأعلنت اللجنة العليا للتنسيق استمرارها في حالة انعقاد دائم خلال أعمال مراحل التنسيق والقبول للعام الجامعي 2018 2019.

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