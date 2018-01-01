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الأحد 15/يوليه/2018 - 06:30 م

غدا.. البدء في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا بجامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
وكالات
dostor.org/2250401

قال رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن إن معامل الحاسب الآلي بالجامعة ستبدأ من الغد الإثنين، في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونيا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام، وفقا لشرائح المجاميع على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة من مساء الجمعة وهو اليوم الأخير للمرحلة الأولى.

وأضاف حسن - في تصريح اليوم الأحد-: "أنه تم تخصيص معمل بمركز تكنولوجيا المعلومات بمقر كلية التجارة فاصل (7)، معمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بشرق النيل ومعمل كلية الإعلام بحرم الجامعة بعد تجهيزها مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم".

ولفت إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة وبدون أجازات؛ تيسيرا على الطلاب وذويهم في تسجيل بياناتهم إلكترونيا عن طريق الموظفين العاملين بالكليات، مع العلم أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم تعديل وتغيير رغباتهم أكثر من مرة وسيلتزم الموقع بالتعديل الأخير وسوف يستبعد الرغبات التي دونت من قبل.

يذكر أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق أعلن أن التنسيق الإلكتروني سيكون خدمة مجانية متاحة من خلال موقع تنسيق الجامعات (www.tansik.egypt.gov.eg) أو بوابة الحكومة المصرية (www.egypt.gov.eg) وسيقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات وفقا لشرائح المجموع المحددة يوميا، حيث يتقدم طلاب الشعبة العلمية «علوم» بتسجيل رغباتهم غدا الإثنين، بحد أدنى 406 درجات، وبعد غد بحد أدنى 401 درجة، والأربعاء بحد أدنى 399 درجة والخميس المقبل بحد أدنى 396 درجة والجمعة بحد أدنى 394 درجة.

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