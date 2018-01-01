مختار أبوسعدة يكتب: خفايا سعادة الدنيا ‏





عندما أتأمل، فى متعة شديدة، خيوط الفجر ناصعة البياض وهى تتسلل إلىّ عقب ليلة كانت كلها ظلامًا دامسًا أتمنى لحظتها بينى وبين نفسى لو كان لدىّ القدرة والحق فى إيقاظ كل من حولى، ‏لتستمتع أرواحهم بسحر وروعة وجاذبية خيوط الفجر ناصعة البياض وهى تتسلل إليهم مثلما تسللت إلىّ.‏

فى حين أننى، عندما أجد نفسى فى منتصف الليل، والظلام كان قد خيم بالفعل علىّ وعلى الدنيا بأكملها، أرغب لحظتها.. دون شك.. فى الاختباء داخل نفسى فى المكان الذى أمكث أو أقطن فيه، ‏دون أن أخبر أحدًا بالطبع عن هذا الظلام الذى خيم على المكان بوحشية، مثلما أننى عندما أستمتع بمنظر فاتن خلاب «مثلا» للغروب، أتمنى لحظتها.. بينى وبين نفسى.. لو أن كل من حولى كانت ‏قد حانت لهم الفرصة لمشاركتى رؤية هذا الغروب الساحر والاستمتاع بجاذبيته، وعندما أجد الأجواء، وقد أصبحت باردة ممطرة شديدة القسوة؛ لا أعلن أبدا لأحد عن هذه الأجواء الصعبة.. لكنى ‏عندما أستمتع بموسيقى ساحرة جميلة شجية ممتعة مثل «مونامور» مثلا، أتمنى لحظتها لو أن الجميع كان قد شاركنى الإنصات إليها والاستمتاع بها فى حين أننى عندما تتلقف أذناى- عن طريق ‏المصادفة- موسيقى هابطة، ألتزم وقتها رغما عنى الصمت دون أن أخبر أحدا بها، علما بأننى أرى أن هناك دوافع إنسانية طبيعية بالفطرة لدينا كآدميين.. كان الخالق قد غرسها فى أرواحنا، تجعلنا ‏نرغب دوما فى مشاركة الآخرين لسعادتنا، بل لن أخفيكم سرا، وأتمنى ألا أكون كاذبا أو واهما أننى- على المستوى الشخصى- أحصد ثمار السعادة التى تتفجر دوما فى كل جنبات قلبى وروحى من ‏خلال تقديمى- على قدر ما أستطيع- السعادة للآخرين دون انتظارى أى مقابل منهم. صدقونى فالحياة -والله- تصبح بلا معنى، بلا طعم، بلا رائحة، بمجرد أن نتوقف عن مشاركة الآخرين لنا فى ‏سعادتنا التى وهبنا خالقنا إياها، فالمعنى الحقيقى للسعادة- من وجهة نظرى- ليس له أبدا حدود، طالما منحنا السعادة للآخرين بحب وعن طيب خاطر، بل دون انتظارنا مقابلًا، فكلما منحنا السعادة ‏للآخرين دون انتظارنا منهم مقابلًا، نهلنا والله نحن منها من منبعها الرئيسى، نهلنا نحن منها عن طريق خالق السعادة. صدقونى، امنحوا من حولكم من الناس السعادة على قدر ما تستطيعون إن أردتم ‏أن يمنحكم خالقكم وخالق الناس السعادة على قدر لم تكونوا أنتم به أبدا تحلمون.‏



بغض النظر عن قيم أو انحلال الناس من حولك - اختر أنت منظومة مبادئك بعناية شديدة جدا، ليس لشىء سوى أنك ستكتشف- مع مضى الأيام- أن روحك مثلها مثل جسدك فى أشد الاحتياج الى ‏وطن. ‏



الأحكام السريعة على من نلتقيهم فى البدايات عواقبها لا محالة وخيمة! فعن نفسى لا أنبهر أبدا بوهج من يلتقوننى فى البدايات فالكثيرون من أصحاب الوهج فى وقتنا الصعب الحالى، ليس الغرض ‏من وهجهم بث النور فى طريقنا، بقدر ما هو بث الحرائق فى قلوبنا.‏

